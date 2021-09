Danna Paola, en shock por su nominación al Latin Grammy La cantante contenderá en la terna de Mejor Álbum Vocal Pop por su álbum O.K.

El 2021 ha sido un año de muchos éxitos para Danna Paola quien, después de consolidarse como actriz con su participación en la serie de Netflix, Élite, proyecto que la catapultó a la fama internacional y que la colocó entre las favoritas del público, en México y España, la joven decidió que este año se enfocaría en su carrera como cantante, otra faceta en la que también es muy talentosa. A ocho meses del lanzamiento de su álbum O.K., la mexicana comienza a cosechar los resultados de esta producción con la que contenderá en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin Grammys, noticia que se dio a conocer este martes 28 de septiembre y que dejó en shock a la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Danna celebró su primera nominación a un Latin Grammy, una noticia que la dejó sin palabras y que la conmovió hasta las lágrimas, pues, según ha contado en el pasado, este álbum es con el que más ha conectado y el que tiene su sello, razón por la cual se siente muy orgullosa de haber seguido su instinto y haber convertidos el dolor de sus relaciones pasadas en canciones: “28/09/21 Los tiempos de Dios son perfectos. ¡Sigo muy emocionada! (disculpen mi bombardeo de la notica), pero dejar esto por aquí”, escribió la cantante como descripción de un álbum donde compartió varias imágenes de su reacción y de la de sus seres queridos a este anuncio.

La emoción era tan grande que Danna olvidó activar el audio en uno de los videos que grabó tras enterarse de su nominación, razón por la cual no pudimos escuchar las palabras que salieron de su corazón tras conseguir este importante logro en su carrera: “Hoy aprendí que no nos debe de dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mírate al espejo y decir: 'Trabajaste tan duro para esto, has pasado por mucho y ahora mírate'”, escribió en otra parte del mensaje que publicó acompañando este álbum donde mostró que se impactó tanto que se tiró al suelo cuando escuchó su nominación.

La cantante reveló que al momento de que se enteró de esta noticia estaba pidiendo al universo algunos nuevos sueños por cumplir: “Y sí, en este momento, estaba con mi lista de deseos. Estoy segura que lo que sigue será aún mejor. Mi futuro es ilimitado”, finalizó la cantante quien admitió que por el nerviosismo del momento se olvidó de algo muy importante: “No le puse sonido al video donde estoy hablando”, escribió en todo de broma, reconociendo que su nominación la dejó en shock.

Su álbum más personal

Fue en enero pasado cuando, debido a la filtración de O.K., su lanzamiento se adelantó, un momento de mucho estrés y emoción para la cantante quien, con este proyecto, presentó su trabajo más personal: “Sucedió hace rato algo muy loco que, como artista o como persona, yo dije: ‘A mí nunca me van a pasar’ y dicho y hecho, en el lanzamiento más importante, creo que, hasta el día de hoy, en mi vida, en mi carrera, que es K.O., mi nuevo álbum, como ya lo conocen, lo único que sé es que se filtró el álbum y yo entré en shock y grité y fue como muy loco el que no podía creer lo que estaba pasando”, comentó la actriz minutos antes de anunciar que su disco ya estaba disponible en todos las plataformas digitales donde, desde las primeras horas de su estreno fue todo un éxito.