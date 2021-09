¡El mejor papá! JBalvin comparte la primera imagen al lado de su hijo Rio

A tres meses de su debut como papá, JBalvin compartió con sus seguidores en Instagram la primera imagen en este papel. Aunque el reguetonero y su pareja sentimental, la modelo Valentina Ferrer sí han compartido en redes algunos detalles de Rio, su pequeño hijo, hasta el momento, la pareja no ha publicado una instantánea de la carita de su bebé, pero sí han posteado algunas entrañables fotos de su nueva aventura en la oportunidad. Debido a que el cantante siempre ha optado por manejar los asuntos de su vida privada con discreción, esta tarde, sus fans se sintieron muy consentidos, luego de que el cantante compartiera una imagen en su faceta más especial, la de papá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque es fiel a su principio de discreción, desde hace unos días, JBalvin se ha mostrado muy abierto con el tema de su familia. Primero, a inicios de septiembre, utilizó su cuenta de Twitter para dedicarle un lindo mensaje a la mamá de su hijo a quien le escribió: “Que Dios bendiga la madre de mi hijo, mejor madre no puede tener”, un post con el que consiguió poco más de 10 millones de reacciones. Después de reconocer el trabajo de la modelo como mamá, hace unas horas, compartió la primera imagen al lado de su hijo Rio con quien fue captado, en una pista de un aeropuerto, empujando la carriola donde estaba el bebé quien, a su corta edad, ya tiene varios sellos en su pasaporte pues ha estado acompañando a sus famosos papás a sus últimos compromisos laborales.

VER GALERÍA

La última parada de la familia de JBalvin y Valentina fue en Nueva York, donde el modelo participó en la Semana de la Modo, compromiso que se convirtió en su gran regreso al trabajo. Por su parte, el pasado lunes, JBalvin se convirtió en uno de los latinos en acudir a la MET Gala, evento al que acudió ataviado en un diseño de Moschino que combinó con unas enormes cadenas de oro las cuales, al término de la gala le produjeron algunas marcas en el cuello debido al peso, según compartió el cantante en sus redes sociales. Aunque toda la familia viajó a Nueva York, el cantante no posteó nada de su vida privada. Hace unas semanas, el cantante reveló por qué ha tomado esta decisión: “¿Por qué no subes nada de Río o de su mamá?”, le preguntó uno de sus seguidores a lo que él respondió: “Porque es mi vida privada, no pública”, dijo.

¿Cómo es como papá?

Aunque él no quiere dar detalles de su vida privada, la semana pasada, su novia, Valentina Ferrer, habló del excelente papel de papá que el cantante hace con Rio, incluso, reveló que cuando ella no está en casa, es él quien se hace cargo del bebé: “Es súper cariñoso y buen papá, bueno, en estos momentos, él está cuidándolo, así que es súper dulce”, comentó a las cámaras del programa Hoy día, donde también reaccionó a la canción que Balvin le compuso a su bebé y que forma parte de su nuevo álbum: “Me dan ganas de llorar, es algo demasiado lindo y es algo que se le ocurrió a él, en cuanto escuchó por primera vez el corazón de mi bebé, dijo: ‘Tengo que hacer una canción con el latido del corazón de mi hijo’ y la escribió llorando, es muy sensible”, explicó.

VER GALERÍA

La argentina también reveló cómo fue que eligieron el nombre de su bebé: “Fue como que dijimos, ese nombre me encanta, si llegamos a tener un hijo en algún momento de la vida le vamos a poner Rio. Además, nos gustaba el tema de que fluye, de que es un nombre corto”, explicó. La modelo se sinceró y contó qué es lo que más le costó trabajo de regresar a las pasarelas: “Estuve un año en Colombia por el tema del Covid, luego, obviamente por mi bebé paré mucho mi carrera y ahora volviendo, me encanta, estoy súper feliz, pero lo único que me pasa, a veces, es el tema de salir de la casa y dejar al bebé, este cambio me está costando, pero vamos bien”, finalizó.