Anahí y la foto en la que deja al descubierto su impresionante abdomen de acero

Sin duda, Anahí es una de las mujeres más bellas del espectáculo, y no solo gracias a su genética, sino también a la disciplina y dedicación que ha puesto para conservar un espectacular físico. Para muestra, los vistazos que ha dado de algunas de sus rutinas, como recientemente ocurrió, cuando al realizar una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, dejó al descubierto el impresionante abdomen que conserva, una imagen que se ha viralizado en cuestión de horas. Lo cierto es que la intérprete se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues al mismo tiempo desempeña con mucho orgullo su faceta como mamá de dos pequeñitos, Manuel y Emiliano, quienes se han robado el corazón de sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Anahí tomó su cuenta de Instagram para mostrar los resultados de sus entrenamientos, luego de que un usuario le preguntara si hacía ejercicio todos los días, a lo que ella respondió: “6 días a la semana. Descanso 1. No soy para nada experta pero eso me funciona a mí”, escribió en la historia, la cual ilustró con una foto en la que se le ve haciendo una rutina con mancuernas, perfectamente preparada con un look de top deportivo en color azul, con el que dejó al descubierto sus ejercitados músculos abdominales así como sus tonificados brazos, una imagen por la cual ha recibido todo el reconocimiento de quienes han encontrado en ella una enorme inspiración.

Otro de los aspectos que más han llamado la atención, es el hecho de que Anahí ha podido conquistar cada una de sus metas en el fitness, luego de haberse convertido en mamá de dos niños. Recordemos que incluso en 2017, y con tan solo un mes de haber dado a luz a su primer hijo, Manuel, dio la sorpresa al mostrar su abdomen plano, ahondando en detalles de cómo había podido organizarse para alcanzar cada uno de sus objetivos. “¡De regreso! 1 mes, 2 semanas, 3 días. #Volverloaintentar”, escribió en aquella ocasión, otro de los instantes más comentados entre sus fans, que por supuesto no daban crédito a lo que veían en la fotografía, pues ella lucía completamente hermosa.

VER GALERÍA

En otro momento, Anahí también se refirió a los cambios físicos después del embarazo, tras publicar una foto comparativa en la que se le observa presumiendo su ‘baby bump’ en contraste con su abdomen ejercitado 14 días después del nacimiento de su hijo más pequeño, Emiliano. “Yo creo que el cuerpo es maravilloso, cómo podemos tener ese regalo divino de dar vida, de dar a luz a un bebecito, a un ser humano completito y de pronto como empiezas a ver que tu cuerpo empieza a regresar, que empieza a recuperar tu piel, que empieza recuperar todo…”, dijo en un podcast con su hermana Marichelo.

Una mujer más fuerte

Con el paso de los años, Anahí ha podido forjar una madurez que le ha permitido salir adelante, y aunque no ha sido nada sencillo, hoy está orgullosa de cada uno de los logros que ha podido conquistar en este terreno. De hecho, la cantante de RBD hizo una importante reflexión en mayo de 2020, con motivo de la celebración de su cumpleaños, en la que dio muestra de su fortaleza, sobre todo al estar muy consciente de que, como figura pública, está expuesta a las críticas. “Imagínense ustedes todo lo que yo he pasado en 37 años y en la vida que he tenido en este medio, en todas las cosas que no he vivido. Ayer le decía a mi esposo, porque él me decía: ‘Qué padre cómo te tomas todo, cómo de pronto te tomas todo no personal, y eso está padre, eso está bien porque te sabes reír de ti misma’…”, explicó en aquel momento en una conversación a través de Instagram.

VER GALERÍA