Más guapa que nunca, Thalía celebra su cumpleaños número 50

Feliz y agradecida, Thalía disfruta al máximo cada momento de su vida, siempre rodeada del amor de su familia, así como del apoyo incondicional de sus fans. La cantante se ha ganado además el cariño de miles y miles en redes sociales, donde suele compartir instantes especiales tanto de su faceta artística como de la más íntima y familiar. Con la alegría que siempre la ha caracterizado, la intérprete ha llegado hoy a los 50 años, ocasión que como era de esperarse, está festejando por todo lo alto. A su vez, ha querido expresar su sentir por medio de un extenso mensaje en el que ha reflexionado sobre este nuevo ciclo que está comenzando.

Desde temprano, Thalía tomó su cuenta de Instagram para expresar la gran dicha que la embarga por poder festejar este cumpleaños tan especial. “Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas”, escribió la cantante en las primeras líneas de su publicación, la cual acompañó de un posado especial y alusivo a la ocasión. “Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos”, reflexionó en su mensaje.

Usando un colorido body y sandalias amarillas, la intérprete de Amor a la mexicana posó sonriente junto a la alberca, dejando ver que está más guapa que nunca. “Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, continuó en su post. “Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”, agregó en su publicación, en cuyas imágenes inevitablemente saltaron a la vista los obsequios de marcas exclusivas que ha recibido en su día.

“Sin-cuenta de que cincuenta va con ‘C’, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… ¡es el AMOR!”, escribió Thalía. En su mensaje, no podía dejar de expresar su sincero agradecimiento a todos los que han permitido que llegue a este día plena y realizada en cada aspecto. “Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)”, continuó en su publicación. “Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó su mensaje.

Cobijada por cariñosos mensajes de felicitación

Tan pronto como la cantante hizo esta publicación, amigos, colegas y seguidores se volcaron en muestras de cariño y le enviaron sus mejores deseos. “Wow muchísimas felicidades”, escribió Anahí. “Feliz día amiga y muchas bendiciones”, expresó por su parte Yuri. “Happy happy happy birthday mi amiga del alma! ¡Te amo por siempre, hasta la Luna y alrededor del mundo, ¿pero tú estás segura que son 50?”, comentó Lili Estefan, quien es una gran amiga de la intérprete. “Felicidades reina”, expresó Luis Fonsi. Angelique Boyer, Galilea Montijo, Martha Debayle, Manolo Caro y más famosos también se volcaron en cariñosas dedicatorias a la cumpleañera.

Tommy Mottola, esposo de la cantante, compartió desde anoche un breve video con el que mostró el arranque de los festejos a su guapa esposa. En el clip se ve a Thalía muy feliz frente a su pastel de cumpleaños, saludando a la cámara, mientras los presentes le cantan Happy Birthday. Y esta mañana, el empresario estadounidense compartió un divertido video en el que la intérprete muestra su lado más gracioso. En las imágenes se le ve caminando encorvada, sosteniendo un bastón, con varios ositos de peluche atados al cuerpo y con una pequeña taza en la mano. “Te amo baby ¡feliz cumpleaños!”, se le escucha decir al productor musical entre risas y en un perfecto español.

