Mariana Ochoa sobre los problemas en OV7: ‘M’balia cree que Lidia dijo algo que no dijo’

Han pasado ya dos meses desde que los integrantes de OV7 están envueltos en una polémica que los mantiene distanciados y sin poder darle a sus fans certidumbre sobre la serie de conciertos con los que estarían celebrando los 30 años de la agrupación. Sobre el conflicto que los distanció se ha dicho mucho, la mayoría de los integrantes ha tenido la oportunidad de revelar qué es lo que está pasando dentro del grupo que, en un momento se dijo que no habían podido llegar a un acuerdo para firmar sus contratos; sin embargo, esta mañana durante el programa Hoy, Mariana Ocho dio a conocer la posible razón por la que la comunicación se complicó entre ellos y, según explicó, pudo ser un malentendido entre dos de sus compañeras.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante una cápsula del matutino, Mariana Ochoa reaccionó a unas declaraciones de M’balia quien aseguró la reunión con sus compañeros para ponerse de acuerdo con las fechas está cada día más cerca: “Yo cuando platiqué con Kalimba y llegamos a la conclusión porque, evidentemente, entre El Negrito y yo no hay problema alguno, que algunos necesitaban hablar entre ellos, porque hay malos entendidos, de que: ‘Tal dijo, tal no me dio’. Yo creo que M’balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo. Yo he estado los últimos meses con Lidia y con Óscar y, realmente, cuando salió esta nota de que, si se había dicho algo de la pareja de M’balia, a la cual no conocemos, pensamos: ‘¿Cómo vamos a decir algo de alguien que no conocemos?’”, explicó la cantante quien concluyó diciendo: “Aquí todo el tema es que: M’balia cree que Lidia dijo algo que no dijo”.

VER GALERÍA

Mientras Mariana, por primera ocasión habla de que el problema de comunicación entre los OV7 se originó de publicaciones relacionadas con la vida personal de M’baila, la cantante, quien se lanzó como DJ le dijo a la prensa por qué ella no hablará de ningún miembro de la agrupación: “Yo voy a respetar el voto de silencio que tenemos desde hace muchos años y que confirmamos hace apenas unos días, de verdad, no es broma, tenemos un voto de silencio que, gracias a Dios, volvemos a respetar. Es un acuerdo tácito que ha habido desde toda la vida y que sencillamente se retomó es un acuerdo que yo siempre he respetado y que voy a seguir respetando”. Por otra parte, se mostró optimista sobre la reconciliación con sus compañeros: “Ya tenemos una cita para platicar todos y ver cómo se puede hacer el asunto y que el resultado sea lo más pronto”, comentó a Ventaneando.

M’balia comentó que está abierta a reunirse con sus compañeros y llegar a un acuerdo: “Yo prefiero que el tiempo solito acomode todas las cosas". También reconoció que sabe que todos los involucrados están deseosos de reencontrarse con sus fanáticos que los han acompañado durante estas tres décadas: “Seguramente les tendremos noticias pronto, yo espero que muy pronto se puedan tener noticias en ese sentido y que sean, no sólo positivas, sino también muy prontas. Lo que sí sé es que todos tenemos muchas ganas de subirnos al escenario, es un hecho, yo extraño mucho a la gente, me encanta el cariño que nos dan”, explicó la cantante.

VER GALERÍA

Lidia Ávila lanza un tema en solitario

En medio de las últimas revelaciones de sus compañeras de agrupación, Lidia Ávila anunció el lanzamiento de Ciega, un tema que grabó durante el tiempo en el que fue solista. Durante una entrevista con Ventaneando, la también empresaria respondió si este nuevo paso en su carrera la aleja de los OV7: “Fíjate que, a estas alturas del partido, el término lanzarme como solista no está dentro de mis prioridades, simplemente es hacer lo que me gusta, es hacer lo que amo, no creo que una cosa esté peleada con la otra, en este momento, creo que todos los OV7 han hecho cosas en individual, como empresarios, en la música, en la conducción, en la actuación y se vale”. Sobre las diferencias con sus compañeros comentó: “Ojalá que las cosas se acomoden, estamos viendo que, con esta tercera ola, otra vez, los lugares se están echando para atrás en cuanto a capacidad de gente (…) Hemos estado, la verdad, con un montón de cosas, yo en lo personal necesitaba un tiempo, espacio, para aclarar muchas cosas en mi mente y en mi corazón”, explicó.