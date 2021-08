Cristian Castro revela por qué no ha visto a sus hijos mayores: ‘Ha estado imposible’ El cantante aseguró que no se ha reunido con los jóvenes por el tema de la pandemia

Son contadas las veces que Cristian Castro habla de su relación con sus hijos en público, pero cuando lo hace, el respeto a la vida de los tres siempre es una prioridad. Durante su visita a República Dominicana, donde este fin de semana ofreció un concierto, el cantante habló, como nunca, de por qué en los últimos meses no ha podido reunirse con sus hijos mayores, a quienes procreó durante su matrimonio con Valeria Liberman y quienes, actualmente, tienen 16 y 14 años de edad, respectivamente. El cantante también se sinceró y reconoció que, a pesar de que hace unos meses fue captado con una espectacular rubia, está soltero.

Durante una entrevista para el programa Hoy el cantante reveló por qué, desde que comenzó la contingencia sanitaria no ha podido reunirse con sus hijos mayores: “Imposible de tener (una relación con ellos) ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami”, explicó. Cristian detalló por qué no ha tomado un vuelo para visitar a los jóvenes: “Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible”, comentó sincero el cantante. Tras el mediático divorcio que Cristian Castro protagonizó con Valeria Liberman, en 2007, la abogada y sus hijos optaron por tener una vida completamente alejada del ojo público.

A diferencia de su hija Rafaella, la más pequeña de los tres y a quien procreó durante una relación con la colombiana Paola Eraso, quien es toda una estrella en redes sociales y hasta la hemos visto mostrando su talento como cantante en el programa Pequeños Gigantes donde, en 2019, sorprendió a su abuelita Verónica Castro quien se encontraba en el panel de jueces; sus hijos mayores se han mantenido al margen de la carrera de su famoso papá, aunque no siempre fue así. En 2011, después del divorcio, los niños de entonces 6 y 4 años de edad acompañaron a su papá al show de Don Francisco para cobijarlo en la presentación de su álbum mi amigo el príncipe: “A la edad de Simone ya tenía un programa en la radio que se llamaba La hora de Cristian y sus pollitas”, recordó Cristian. En aquella ocasión, la primogénita del cantante admitió que quería seguir los pasos de su papá: “Me gusta cantar con mi papi y escuchar las canciones de mi papi muchas veces”, comentó la niña en ese entonces.

Durante esta emisión, Cristian aprovechó para darle un cariñoso mensaje a su hija quien, en ese momento, lo miraba sonriente: “La verdad que esta niña es un milagro para mí, es una belleza, es una chica preciosa que se integra muy bien a su colegio, a sus amigos, tiene el corazón donde lo debe tener la gente, es de una sola pieza mi hija y eso me gusta mucho. Aquí también el chamaquito está creciendo muy bonito con ellos, tiene su mami, tiene a su hermana que esos son sus regalos y las tiene que cuidar”. Por otra parte, aprovechó para revelar que el álbum que realizó en honor al Príncipe de la canción lo hizo para su hijo: “Le dedico este disco a Mikhail, a Zaratustra, porque realmente quiero pasarle todas estas canciones, digamos, de varón a varón, de hombre a hombre, de papá a hijo, esta alegría que yo tengo por José José, este amor tan grande que yo tengo por José José y esta inspiración, quisiera que aquí mi hijo Mikhail reciba este mensaje, estas canciones y que no se sienta solo cuando en algún momento se llegue a enamorar”, explicó.

La gran admiración que siente por sus hijos

En junio del año pasado, Cristian realizó una entrevista vía Zoom, con la cantante Guadalupe Pineda en la que reveló lo orgulloso que se sentía de sus tres hijos. Aquella vez se mostró muy emocionado por el cumpleaños número 15 de su primogénita: “Ya tengo mi hija de 15 años, estoy muy contento, está por cumplir 15 años, precisamente este 15 de junio, mi hijita, estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mikhail, Mikhail que tiene 12 años, va para los 13 años; ahora en diciembre cumple 13”, comentó el cantante quien resaltó que está muy contento de ver cómo sus tres hijos aprovechan la educación que les ofrece: “Estoy muy orgulloso de ellos, los tengo en muy buenas escuelas y gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas”, dijo aquella vez.