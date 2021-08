¡Sorpresa! Ángela Aguilar y el espectacular regalo a su hermano, Leonardo

El inmenso amor que Ángela Aguilar tiene por su familia no conoce límites, por eso ha tenido la gran idea de dar a su hermano Leonardo una de las sorpresas más especiales, y qué mejor hacerlo que el día del cumpleaños número 22 del jovencito. Por supuesto, el famoso clan echó la casa por la ventana para hacer de este momento uno de los más entrañables, pues además realizaron un festejo temático de Game of Thrones, cuidando hasta el más mínimo detalle para que los invitados pasaran una experiencia de lujo, tomando todas las medidas de prevención necesarias debido a la pandemia de Covid-19. Fue a través de las redes sociales y de un video en YouTube que los fanáticos pudieron unirse al festejo, en el que por cierto se pudo ver muy contento a Pepe Aguilar.

De lo más emocionado, Leonardo compartió vistazos de su celebración a través de sus historias en Instagram, mostrándose enteramente sorprendido por toda la decoración que incluyó una mesa con deliciosos postres, quesos y frutas, así como un pastel que no pudo resistirse a presumir. “Mi fiesta de 22 años, vean el pastel y la mesa, es estilo vikingo, no lo puedo creer. La idea es que sea una comida como de Juego de tronos…”, explicó el también cantante, quien luego reveló uno de los platillos con los que él y su familia consintieron a los asistentes, nada más y nada menos que con un lechón a la estaca, el cual fue preparado en un área del inmenso jardín en el que se realizó la fiesta.

Pero entre las sorpresas no pudo faltar el extraordinario regalo que le hizo su hermana Ángela; dos vacas que presumió de lo más orgulloso a través del video en YouTube en el canal de Pepe Aguilar, el cual lleva por título Leonardo Aguilar, un cumpleaños medieval. “Empiezan los regalos de cumpleaños, Ángela Aguilar me ha dado, -y tienen su moño y todo-, me ha dado dos vaquitas más. Ya tengo 18 cabezas, ya no son tan poquitas, 18 son ya una cantidad ya más seria…”, expresó el joven sonriente ante la cámara, luciendo un atuendo de sombrero, camisa a cuadros y jeans, pues si hay algo que le apasiona enormemente al cumpleañero es la vida en el rancho, situación que lo ha llevado a dedicarse, a la par de la música, a la crianza de algunos animales.

Por supuesto, Ángela se dejó ver lindísima para la ocasión, con un vestido de escote en corazón acorde a la temática de la fiesta. Pero si hubo algo que llamó mucho la atención fue su peinado de cabello recogido en dos enormes trenzas, dando muestra de la dedicación que pone a sus atuendos siempre que forma parte de algún festejo en especial. “Estamos en la fiesta de Leonardo, nos tardamos mucho tiempo planeando, llevo desde la 9 de la mañana, 10 de la mañana, viendo cómo organizan todo… muy felices, muy contentos y con muchos amigos…”, dijo la jovencita en una parte del clip.

El momento más especial de la fiesta

Como era de esperarse, Ángela y Leonardo, en su papel de distinguidos anfitriones, dieron una especial sorpresa a sus invitados, al unir sus voces para cantar al ritmo de banda el tema Tragos de amargo licor, una canción en la que ambos dieron muestra de ser dignos herederos del talento que por años ha distinguido a su dinastía. Al mismo tiempo, Pepe no dejó de grabar con su celular este memorable instante, uniendo su voz a la de sus hijos en otro momento de la velada.

