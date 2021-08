Vicente Fernández Jr revela cómo se comunica su papá con su familia: ‘Abre y cierra los ojos’

Después de que uno de los doctores que atienden a don Vicente Fernández diera ayer el nuevo parte médico del cantante, en el que reveló que ya no está intubado y que se le practicó una traqueotomía para apoyarlo con su respiración, su hijo mayor, Vicente Fernández Jr reveló esta tarde, en entrevista con Ventaneando, más detalles de la evolución de El Charro de Huentitán quien se encuentra consciente y ya hasta interactúa con su familia a través de un lenguaje corporal con el cual se hace entender. Entusiasmado por la mejoría que muestra su padre, el también cantante dijo: “Hemos visto que las cosas han ido caminando como nos han dicho los doctores”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Cuando Pati Chapoy le preguntó cómo se comunica don Vicente con ellos, el hijo del cantante reveló: “Movió la cabeza, mueve los párpados, abre y cierra los ojos y ha tenido muy buena respuesta con su rehabilitación muscular y respiratoria”, explicó. Aseguró que el cantante está muy alerta y sabe que su familia lo está apoyando, aprovechó para desmentir información falsa que se ha estado difundiendo: “Perfectamente está consciente, tiene el conocimiento, sabe quién entra, quién está, nunca ha estado en coma como lo dijeron en una entrevista, ni lo vemos por medio de un cristal, ni tampoco lo que dicen en ese reportaje que fue mentira que se cayó, créeme que no tuvo una intervención en las vértebras cervicales como deporte”, comentó enérgico.

Vicente Fernández Jr reveló en qué momentos su papá ha requerido de sedación general: “Está perfectamente consciente, solamente cuando le hicieron la intervención quirúrgica de las vértebras cervicales le tuvieron que meter anestesia general, lo sedaron un poco cuando tuvo la intubación y cuando le hicieron la traqueotomía, pero todo eso son métodos preventivos a los cuales ha respondido muy bien a todo el tratamiento, pero gracias a Dios ha respondido como esperaban los doctores”. Sobre si tiene idea de cuándo abandonará su papá el hospital, dijo: “Desafortunadamente no, pero en el momento en que tuvieran algo de noticias ya les estarían dando el parte médico que están dando los doctores los lunes y los viernes”.

El hijo del cantante recordó quién se encontraba con don Vicente en el momento de su caída: “Estaba la gente de seguridad que lo atiende y estaba mi madre. Mi madre nos comunicó que se había caído y que tenía que ir a checarse al hospital, inmediatamente, todos nos fuimos para allá”. También reveló por qué, hasta el momento, su hermano Alejandro Fernández no ha hablado con la prensa y destacó que es por un tema de seguridad ante la pandemia: “Tanto Alejandro, mi madre y Gerardo, procuramos estar lo más cuidados posibles, porque nosotros sí tenemos contacto con mi padre, yo he cometido, por la atención a los medios (…) pero no es conveniente, porque yo me tengo que cuidar porque yo sí entro a ver a mi padre”. También reveló que su papá y ellos ya recibieron la vacuna contra el Covid-19: “Sí está vacunado y todos sus hijos también estamos vacunados”.

Los Fernández, más unidos que nunca

Vicente Fernández Jr aprovechó esta charla vía telefónica para explicar que él no es el vocero oficial de la familia y dejó claro que todos se están involucrados en el proceso e sanación de su padre: “Vocero no, ya ves que me traían en chisme, soy parte de la familia Fernández orgullosamente, soy el hijo mayor y estamos participando todos y todos nos estamos apoyando”. Ante los avances del cantante, la familia se encuentra más tranquila: “Estamos un poco menos tensos, pero esperamos seguir con la misma paciencia y el mismo tratamiento para seguir esperando como debe de ser, pero también con mucha confianza en los médicos y en que Dios siempre nos ha tenido de la mano”, finalizó el también cantante.