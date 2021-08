Sobre la situación de OV7, Mariana Ochoa: 'Las cosas se van acomodando'

Todo parece indicar que los integrantes de OV7 están dispuestos a pasar la página de este distanciamiento, el cual ha sido considerado por ellos como uno de los más fuertes en el tiempo que llevan juntos como agrupación. Así lo ha dado a conocer Mariana Ochoa, quien reveló detalles de la manera en que marchan las cosas hasta el momento, días después de que Ari Borovoy hiciera un llamado a sus compañeros para retomar el diálogo, con la finalidad de arreglar sus diferencias y plantear un nuevo rumbo. Enteramente motivada, la intérprete se mostró confiada en que todo saldrá bien, en espera de tomar decisiones importantes de ahora en adelante, las cuales han sembrado entre los fanáticos la esperanza de verlos regresar algún día a los escenarios.

Con la amabilidad que la caracteriza, Mariana habló de lo importante que es para OV7 tomar este momento como una oportunidad para replantear las cosas, poniendo de frente el afecto que tiene por cada uno de sus compañeros. “Los tiempos de Dios son perfectos, las cosas se van acomodando y pues los siete no dejamos de ser una familia, entonces ahora sí que tire la primera piedra quien no haya tenido un pleito dentro de su familia, la verdad. Yo creo que sentarnos a hablar va a ser lo mejor que nos va a pasar y ya de ahí van a venir muchísimas decisiones…”, dijo la intérprete en entrevista con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

Aunque Mariana no especificó los términos en que la reunión entre los siete está planeada, sí dejó muy claro el importante acuerdo al que han llegado, luego del interés mediático que ha despertado esta situación a lo largo de los últimos meses. “Cuando nos sentemos a platicar vamos a llegar a muy buenos arreglos, no es que existan fricciones entre todos pero parece que hay algunas, así que a solucionar los problemas de familia dentro de casa. Es importante que la gente sepa que no es un show, lo que sí acordamos fue dejar de hablar hacia afuera para empezar a hablar y comunicarnos entre nosotros…”, aseguró la cantante.

De paso, Mariana contó cómo va todo con los planes de la realización de una serie inspirada en OV7, la cual retomará sus antecedentes como la Onda Vaselina, pues ante los acontecimientos que han surgido con esta fractura, muchos fans se han preguntado si será posible que este proyecto pueda tomar forma. “Todo sigue en pie, la serie sigue en pie y pues en cuanto tengamos más noticias se las vamos a hacer saber…”, dijo sin ahondar en más detalles, aunque de acuerdo con Ventaneando, Ari Borovoy no aparecerá en ninguno de los episodios de este trabajo que estará a cargo de la casa productora de Eva Longoria.

¿Qué dijo Ari Borovoy?

Fue el pasado 15 de julio cuando Ari rompió el silencio para hablar de lo que está ocurriendo en OV7, un instante que aprovechó para llamar a un diálogo entre sus compañeros, algo que al parecer ha resultado favorable hasta ahora. “Decidí hacer este video para platicar un poquito de todo esto y decir que yo, Ari -trato de cuidar todas las palabras- tengo una propuesta, no impuesta, una propuesta y lo digo aquí, porque este ha sido, lamentablemente, el foro y el espacio en el que me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras. Tenemos un chat entre nosotros 7 que está prácticamente inhábil desde hace varios meses y que lo voy a usar mañana, u hoy mismo, para poner lo que, en este momento, voy a proponer que es: Que nos reunamos en privado”, comentó en aquel momento.

