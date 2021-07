En medio de la polémica con los OV7, Lidia Ávila recuerda con cariño su niñez en La Onda Vaselina

En medio de la controversía en la que están envueltos los integrantes de OV7, Lidia Ávila quien, hace unas semanas destapó el distanciamiento con sus compañeros de agrupación, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un post dedicado a sus inicios en la música, cuando era una niña en Onda Vaselina, el grupo fundado por Julissa que con los años se convirtió en lo que hoy conocemos como OV7. Después del llamado de paz de Ari Borovoy quien, a través de un video en Instagram, convocó a sus compañeros a reunirse y a arreglar sus diferencias, es ahora Lidia quien les hace un guiño recordando su infancia en el grupo.

Hace unas horas, la cantante compartió en su feed de Instagram una imagen donde se le ve sosteniendo el disco Dulces para ti, de Onda Vaselina, lanzado en 1999, un material que le trajo muy buenos recuerdos a Lidia quien escribió: “Últimamente a través de mis hijos he recordado mucho mi infancia y me he dado cuenta lo afortunada que fui porque tuve una infancia increíble y única. Gracias a mi familia y a mi trabajo, si es que se le puede llamar trabajo a lo que más amas en la vida”, la cantante acompañó este post del hashtag #laondavaselina. Aunque Lidia no ha cambiado su avatar de Instagram a blanco, como solicitó Ari, con esta publicación deja ver el especial cariño que le tiene a la agrupación y a lo que significa en su vida.

Según contó Ari Borovoy, el conflicto entre los OV7 surgió debido al contrato con OCESA para la gira de los 30 años de la agrupación pues algunos de los integrantes no han podido establecer una fecha para el arranque, razón por la que los contratos no se han firmado. Sobre esta situación todos los involucrados han hablado, situación por la que Borovoy considera que la mejor salida es reunirse: “Quiero proponer eso, que nos reunamos en privado, que nos juntemos los 7, que nos juntemos con la gente de OCESA y que antes de que termine este mes, hoy estamos a 15, antes de que termine este mes, podamos dar certeza de lo que va a pasar”, comentó durante un Live en Instagram.

En ese sentido, esta semana, Erika Zaba habló con la prensa durante su visita a Televisa donde desmintió que las diferencias formen parte de una estrategia publicitaria, como se ha estado especulando en Instagram: “Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ojalá fuera marketing. Ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero sí hay un problema, sí existe, todos lo hemos aceptado, pero lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede”, comentó la también empresaria quien aseguró que este es el problema más fuerte que han tenido en su historia de amigos.

El origen del conflicto

Aunque en otras ocasiones los integrantes de OV7 ya se habían enfrentado a diferencias, Erika narró en el programa de Unicable, Faisy Nights, que la situación de la pandemia ha impedido que puedan llegar a un acuerdo: “Sí es una pelea grande, porque con la pandemia como que estuvimos más separados, como que antes era de nos peleamos, pero nos tenemos que ver la siguiente semana para trabajar, lo arreglabas o lo arreglabas. Y ahorita, con la pandemia, todo el mundo está en su casa y las cosas se fueron empeorando y se empezaron a hacer públicas”, puntualizó Zaba quien confía en que muy pronto los integrantes lleguen a un acuerdo para establecer una fecha para comenzar con la gira de los 30 años juntos.