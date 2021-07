'Ojalá fuera marketing', Érika Zaba de los rumores en torno a OV7

En medio de uno de los episodios más difíciles por los que atraviesa OV7, algunos de sus integrantes han mostrado gran interés por retomar las conversaciones, con el objetivo de hacer una tregua y poner punto final a la fractura al interior de la agrupación. Por tal motivo, y al igual que anteriormente lo hicieron Lidia Ávila, Ari Borovoy, M'Balia, Mariana Ochoa e incluso Kalimba, ahora es Érika Zaba quien ha vuelto ahondar en detalles en torno a esta situación, echando por tierra de una vez por todas diversos rumores, entre ellos aquel que asegura que todo se trata de una estrategia de marketing. Lo cierto es que la cantante se mantiene muy optimista ante el actual panorama, confiada en que las recientes pláticas que han tenido marcarán el inicio de una esperada reconciliación, algo que también ha sido muy anhelado entre todos sus fanáticos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De visita en las instalaciones de Televisa, Érika se tomó unos minutos para conversar con las cámaras del programa Hoy, haciendo frente a las especulaciones que últimamente han ido cobrando fuerza, como el hecho de que todo pudiera tratarse de un asunto meramente comercial. “Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ojalá fuera marketing. Ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros pero sí hay un problema, sí existe, todos lo hemos aceptado pero lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede…”, comentó la intérprete.

Con total apertura, Érika también reconoció la magnitud de este distanciamiento entre los miembros de la agrupación, el cual admite es quizá el más fuerte que han tenido a lo largo de todo el tiempo de compartir juntos, aunque espera que próximamente las cosas puedan tomar un rumbo fijo, pensando en su proyecto así como en sus seguidores, quienes no han dejado de manifestarles su incondicional apoyo. “Probablemente sí ha sido la vez más fuerte que nos hemos peleado. Sí, sin duda, pero los siete lo queremos arreglar por nosotros primero, por la amistad que hay entre nosotros siete de tantos años, son 32 años siendo amigos y también por el objetivo en común que tenemos que es OV7 y la gente…”, contó durante la charla.

VER GALERÍA

Por qué ha sido su pelea más fuerte

De paso por Televisa, Érika asistió como invitada al programa de Unicable, Faisy Nights, en donde abiertamente expuso cuál fue el motivo por el cual esta situación se complicó con el paso de los días, a tal grado de que los siete dejaron de comunicarse en el chat grupal por el que se ponían al tanto de los planes de la agrupación. “Sí es una pelea grande porque con la pandemia como que más separados estuvimos, como que antes era de nos peleamos pero nos tenemos que ver la siguiente semana para trabajar, lo arreglabas o lo arreglabas. Y ahorita, con la pandemia, todo el mundo está en su casa y las cosas se fueron empeorando y se empezaron a hacer públicas…”, reveló.

Erika además fue puntual en la manera en que cada uno de los miembros del grupo debería proceder, confiada en que próximamente podrán retomar los planes que tenían en mente, como la realización de la esperada gira por los 30 años de trayectoria, misma que fue suspendida al no llegar a un acuerdo concreto. “Al final del día tenemos que dejar de dar declaraciones y entonces sí, hablar entre nosotros siete, pedir disculpas y decir: ‘La regué, perdóname si me equivoqué, perdóname si te herí, si te dije algo malo’, y entonces ya empezar otra vez de nueva cuenta con todo esto…”, dijo.

VER GALERÍA