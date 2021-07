'No le tiene que gustar a la gente', Ángela Aguilar se defiende de las críticas por su vestido

La reciente aparición pública de Ángela Aguilar en la alfombra de los Premios Juventud, desató toda una conversación, sobre todo en las redes sociales, en donde se hicieron algunas críticas por el vestido que la hija de Pepe Aguilar usó para posar frente a los reflectores al inicio de la gala musical. Y aunque no es la primera vez que la jovencita enfrenta este tipo de situaciones, no ha dudado en alzar la voz en contra de sus detractores, dando muestra de la seguridad que tiene en sí misma y de la madurez con la que asume este tipo de episodios. Eso sí, todo parece indicar que está dispuesta a seguir dando sorpresas, pues si por algo se caracteriza la cantante, es por su notable gusto por la moda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa sobre lo que opinaba en torno a las críticas por el atuendo que lució antes de subir al escenario, -un vestido tipo globo en color blanco y con tirantes-, Ángela respondió de lo más tranquila, defendiendo ante todo sus elecciones. “Pues a mí me encantó, es muy juvenil, divertido y es mi estilo, no le tiene que gustar a la gente…”, dijo la jovencita a la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo El Gordo y la Flaca, que no perdió de pista el paso de la cantante y de su padre, Pepe Aguilar, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

En otro momento, Ángela reiteró lo importante que es para ella lucir sus atuendos preferidos, más allá de las opiniones de terceras personas, refiriéndose específicamente a este vestido del que comenzaron a circular varias fotos en la red. “Pues yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó…”, dijo en otro momento para las cámaras de Venga la Alegría, espacio en el que fue cuestionada sobre si le molestó que incluso se hicieran memes al respecto. “Cero, para nada, está súper padre…”, dijo en tono simpático, pasando así la página de este instante que seguro será muy bien recordado por sus fanáticos. “La verdad todo me gusta ponerme, siempre conservándome y no enseñando demasiado…”, agregó.

VER GALERÍA

Recordemos que no es la primera vez que Ángela alza la voz ante los comentarios ligados a su persona, como se dio en mayo pasado, luego de que fuera la encargada de cantar el himno nacional durante la pelea que protagonizó Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra del británico Billy Joe Saunders. “La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí. Esto no me define como artista. Al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas…”, dijo en una charla con Javier Poza para su programa de radio.

Un gran momento para Ángela Aguilar

Con tan solo 17 años, Ángela Aguilar ha podido dar pasos firmes en su prometedora carrera sobre los escenarios, dando muestra de que su talento no conoce límites. Por tal motivo, la hija de Pepe Aguilar se prepara para vivir un importante momento, el de su primer concierto en solitario el próximo 21 de agosto. Así mismo, ha revelado qué significa para ella ser parte de una importante dinastía musical. “No es un peso (ser una Aguilar), es como un salvavidas, imagínense que la música es un mar y el ser una Aguilar es mi salvavidas. Para nada es un peso, más que nada es un aliviane…”, dijo durante una reciente entrevista concedida al programa matutino Hoy.

VER GALERÍA