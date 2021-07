Danna Paola dedica una cariñosa felicitación al galán con el que se le relaciona

A un mes de que Danna Paola celebró su cumpleaños número 26 con una fiesta neón, en la que tuvo como invitado especial a Alex Hoyer con quien se le ha estado relacionando sentimentalmente, luego de que fueron captados muy cariñosos en Ibiza, a principios de junio pasado. Ahora, la intérprete de Sodio se dejó ver emocionada y divertida en la fiesta sorpresa que el círculo más cercano a Alex le organizó este 26 de julio con motivo de su cumpleaños número 24. Después de dejarse ver varias veces juntos, los cantantes han dejado claro que continúan conociéndose.

De la misma forma en la que el pasado 23 de junio, Alex le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños a Danna; ahora, la cantante le regresó al gesto y utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que le escribió: “¡Feliz vuelta al sol, niño bello! Eres un ser humano muy especial y lleno de luz, talento y una vibra única. Una sorpresa de vida. Todas las bendiciones esta vuelta al sol”. La cantante publicó esta felicitación sobre una imagen de Alex mirando a la cámara luego de llegar a la fiesta con la que sus más cercanos lo sorprendieron.

Danna también compartió el instante en el que, el exparticipante de La Voz… México, llegó con los ojos vendados a su fiesta donde con música de mariachis lo esperaba la cantante quien le gritó: “¡Sorpresa!”. A través de su cuenta de Instagram, Alex publicó la felicitación de Danna y le envió: “Gracias, gracias, gracias”. Días después de que los medios internacionales la captaron muy cercana a Alex en Ibiza, Danna comentó en entrevista con Latinx Now: “Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡no!”.

¿Son más que amigos?

Durante una reciente entrevista con Ventaneando, Danna Paola respondió sin rodeos a la pregunta de si el cantante era su nuevo galán: “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no? La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”, comentó la cantante al programa comandado por Pati Chapoy donde explicó por qué no le gusta exponer su vida privada: “Es muy simpático porque yo digo: ‘Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí, porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”.

Después de reconocer que está saliendo con el cantante, Danna se ha dejado ver de nuevo a su lado en varias ocasiones, la última en el festejo de ella, donde vimos al cantante muy contento coreando el tema Mía que Danna Paola lanzó en la víspera de su cumpleaños. En aquella ocasión, Alex le escribió a la intérprete: “¡Feliz cumpleaños bella! Que Dios te siga llenando de bendiciones y muchos años más, para que nos sigas compartiendo todo ese enorme talento y bella energía. ¡Felicidades por todo!”, además de este lindo mensaje, Hoyer no se despegó de Danna durante su celebración en la que se convirtió en su pareja de baile, según dejó ver ella en sus historias.