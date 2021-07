El Potrillo presume su emocionante encuentro con su nieta Cayetana: '¡La más hermosa!'

Si hay una palabra que pueda describir el momento en el que se encuentra Alejandro Fernández es plenitud, y es que al cantante se encuentra realizado y feliz en cada aspecto de su vida. Con 50 años recién cumplidos, El Potrillo es el abuelo más guapo, título que se ganó tras el nacimiento de la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba. Esta bebita se ha convertido en la adoración de toda la familia, y en la protagonista de sus publicaciones más tiernas. Completamente enamorado de su nieta, el intérprete ha compartido algunas fotos de su más reciente visita, la cuales han dejado a más de uno boquiabierto por lo rápido que está creciendo esta nena.

Alejandro tomó su cuenta de Instagram para presumir a sus seguidores su reciente encuentro con su nieta. "Una vista inesperada... ¡la más hermosa! #Cayetana", escribió el cantante al compartir varias instantáneas junto a la hija de Camila, quien lucía completamente adorable con un vestido blanco con estampado floral y calcetitas a juego. Con poco más de cuatro meses de nacida, esta nena lució no sólo linda y crecida sino que también muy despierta. El famoso abuelo no pudo resitirse a besar dulcemente a la nena es la mejilla, mientras ella permanecía tranquila junto a él. Si bien han pasado muchos años desde que El Potrillo cargó a sus hijos siendo bebés, tal parece que no ha olvidado como hacerlo, pues al verlo con baby Cayetana no queda duda de que sabe bien cómo sostener un bebé, de hecho en sus Stories compartió un breve video en el que se le ve meciendo delicadamente a la niña entre sus brazos.

Al parecer se trató de una reunión familiar, pues El Potrillo etiquetó a sus hijos mayores en su publicación. "Gracias Camila, América y Alex por la comida, ¡los amo!", agregó en su post. Si bien no detalló los motivos de la cita, lo más probable es que los tres hermanos le hayan organizado a su papá una comida de bienvenida, pues el cantante estuvo durante un par de semanas en España, donde coincidió con celebridades como Sebastián Yatra, Carlos Rivera y Alejandro Speitzer.

El abuelo más guapo y el más feliz

A principios del mayo, casi dos meses después del nacimiento de Cayetana, que Alejandro compartió las primeras fotos junto a ella. “La dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecido”, escribió entonces junto a las instantáneas. En su publicación, que de inmediato sumó miles y miles de likes, no hicieron falta más palabras, pues la escena no dejó lugar a dudas del inmenso amor del cantante hacia su primera nieta. Esta fue la primera de varias publicaciones que El Potrillo ha hecho en sus redes sociales junto a la bebé, quien tiene a toda la familia enamorada, y en el caso de su tío Alex Jr, ansioso por debutar él mismo en la paternidad

Si bien es sabido que El Potrillo suele ser reservado en lo que respecta a su vida personal, con relación a Cayetana ha sido un poco más abierto, pues ciertamente ha sido casi imposible no gritarle al mundo lo feliz que está como abuelo. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, confesó el cantante el pasado mes de abril, poco antes de su cumpleaños número 50, en una entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea”, bromeó sobre sus planes como abuelo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez”, expresó entonces.

