Lidia Ávila de la situación con OV7: 'Me cansé de ser la mediadora'

El rumbo que tomará OV7 es incierto, ante la fractura por la que atraviesa la agrupación, una circunstancia de la que han hablado abiertamente sus integrantes, entre ellos Lidia Ávila, quien ha reconocido lo frustrante que fue para ella el hecho de que la gira por los 30 años de trayectoria de la banda, simplemente no se concretara. Con el corazón en la mano, la cantante se ha sincerado sobre cómo ha vivido ese difícil proceso, en el que la falta de comunicación con algunos de sus compañeros también ha sido determinante. Sin embargo, no descarta que algún día las cosas puedan solucionarse, revelando si le gustaría o no ser la encargada de dar el primer paso ante una posible reconciliación entre quienes ella considera como su familia.

Sin más rodeos, y a pregunta expresa sobre si detener el plan de los conciertos fue un choque emocional para ella, Lidia respondió con toda claridad, destacando el empeño que hubo desde el inicio para que eso fuera posible. “Fue muy duro, la verdad es que sí fue frustrante. Es que era un proyecto muy importante que inicialmente Mariana (Ochoa) y yo empujamos para que se cerrara el contrato, estuvimos ahí, con sangre, sudor y lágrimas para que se diera…”, explicó la intérprete durante una entrevista concedida a TVyNovelas, en la que además contó cómo debido al Covid los planes comenzaron a verse afectados.

Lidia ha reconocido que, en medio de la inestabilidad que generó la pandemia, hubo una especie de silencio entre los integrantes del grupo, aunado a que M’Balia abandonó el chat que compartían entre los siete. Ante este panorama, la intérprete tiene muy claro cuál podría ser su proceder, esto al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a ser la primera en dar un paso hacia la reconciliación. “Podría ser. Hoy no lo sé, quizá no estoy en el mejor momento en ese sentido. Me cansé de ser la mediadora, lo fui durante mucho tiempo, jalé el barco mucho tiempo y ya no tengo energía para eso…”, señaló la cantante, quien se dijo confiada en que, en un futuro, la realización de la gira pueda ser posible.

Siempre serán su familia

Durante la charla, Lidia reconoció que a pesar de lo que ha acontecido, siente un cariño muy especial por sus compañeros, Mariana Ochoa, Ari Borovoy, M’Balia, Óscar Schwebel, Kalimba y Erika Zaba, con quienes formó parte de uno de los proyectos de música pop más importantes en los últimos años. Por tal motivo, revelo si la distancia entre ellos le ha afectado emocionalmente de alguna manera. “Claro, es que yo los veo como familia, y es doloroso pelearte con tus hermanos, dejarle de hablar a algunos. Pero al final de cuentas somos familia, y creo que en las familias, por más problemas que haya, tarde o temprano se tienen que solucionar…”, explicó.

Lo cierto es que, ante la incertidumbre que prevalece, Lidia admite sentirse sensible, sobre todo por la necesidad que tienen sus fieles fanáticos de verlos juntos de nuevo sobre los escenarios, algo que espera pueda ocurrir en algún momento. “Me duele muchísimo porque OV7 es un grupo que ha marcado historia, su música ha estado vigente toda la vida, los fans han estado ahí siempre y a mí me duele muchísimo por ellos y por nosotros, porque me gustaría que, si este fuera el final, fuera un final feliz para todos…”, señaló a la publicación. Mientras tanto, los intentos por recuperar la comunicación no han faltado, basta con el mensaje que lanzó Ari Borovoy en días pasados, en el que hizo un llamado a sus compañeros para retomar el diálogo y continuar con sus planes, una noticia que puso en alerta al público que sigue de cerca los pasos de la agrupación.

