¿Quiénes de los OV7 han accedido al llamado de paz propuesto por Ari Borovoy?

Después de que Ari Borovoy realizara un Live en Instagram donde se pronunció sobre la polémica que destapó Lidia Ávila, luego de hacer público el distanciamiento entre los integrantes de OV7, han sido varios los integrantes que han reaccionado satisfactoriamente al llamado del cantante. Aunque sí hubo respuesta por parte de algunos, esta dinámica en redes parece haber acentuado la división que existe entre los OV7, pues, aunque varios ya tienen su avatar de color blanco, tal como lo propuso Ari, también hay otros que no reaccionaron a este llamado lo que podría ser una señal de que la situación todavía no llega a buen puerto.

Ayer por la tarde, luego de que la mayoría de los involucrados expresó su sentir ante los medios de comunicación, Ari Borovoy hizo un llamado a la reconciliación y pidió a sus compañeros que, para darle certidumbre a sus fans, que ya compraron sus boleto para asistir a la gira por los 30 años de la agrupación, que realizaran un gesto en redes para hacer evidente que aceptan su planteamiento: “Quiero proponer eso, que nos reunamos en privado, que nos juntemos los 7, que nos juntemos con la gente de OCESA y que antes de que termine este mes, hoy estamos a 15, antes de que termine este mes, podamos dar certeza de lo que va a pasar y podamos decir juntos, en un comunicado, en un video o en una rueda de prensa, lo que se defina, si va esta gira, para delante o no”, explicó en el video.

Como parte de su propuesta, Ari Borovoy pidió a Lidia, Érika, Mariana, M’balia, Óscar y Kalimba, que a través de una señal pública se manifestaran: “En son de paz, proponiendo y no imponiendo, yo voy a poner el avatar de mi Instagram en blanco, deseando que mis otros compañeros – que me parece hasta ridículo estarlo diciendo por acá- hagan lo mismo como una muestra de que tienen toda la intención de sentarnos y juntarnos”, dijo. Tras este post, esta mañana, fueron varios los OV7 que ya cambiaron su avatar en Instagram, lo curioso, es que quieres reaccionaron satisfactoriamente fueron los mismo con quien Ari dio una entrevista hace unos días con Javier Poza: Érika, M’balia y Kalimba.

Más que dar certidumbre a sus fans, esta dinámica ha provocado que la división entre el grupo sea más evidente, pues, hasta el momento, ni Lidia, ni Mariana, ni Óscar han cambiado su avatar y en sus perfiles mantienen la foto que los representa desde hace meses. Aunque la propuesta de Ari tuvo muy buena aceptación con los seguidores de la agrupación quienes, a pesar de haber adquirido su boleto, todavía no tienen seguridad de que la gira se vaya a realizar, debido a que, según comentó Lidia, hubo un desacuerdo a la hora de firmar los contratos, documentos que, en cada caso, tienen cláusulas muy específicas.

¿Cómo comenzó la polémica?

Durante su Live de Instagram, Ari hizo un recuento de qué fue lo que los llevó a estar en medio del ojo del huracán: “Recapitulando un poquito, hace tres semanas, a Lidia una revista, que dice muchas cosas, la tachó de algo, entonces, Lidia salió, en su propia defensa a decir que lo que había dicho esa revista no era verdad y sacó a la luz pública una bomba de información, no creo que lo haya hecho con esa intención, pero sacó a la luz pública una bomba de información que hoy nos tiene a todos los OV7 en una situación muy complicada, porque en el momento en el que ella dio esta información acerca de contratos, no había el tiempo para dar una explicación suficiente de lo qué es lo que pasa con estos contratos, porque son contratos independientes y cada uno de los integrantes tienen ciertas cláusulas, unos más, unos menos que no permitieron dar claridad”, explicó Ari quien confió en que sus compañeros accedan a reunirse en privado y ponerle punto final a la controversia que ha provocado esta situación.