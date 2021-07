Mariana Ochoa revela cómo se dio la fractura de OV7

El momento por el que atraviesa OV7 tiene en incertidumbre a todos sus fanáticos, luego de que varios de los integrantes de la agrupación reconocieran una fractura entre ellos. Precisamente, Mariana Ochoa habló al respecto, reiterando su enorme deseo porque las cosas marchen mejor próximamente, incluso sin perder las esperanzas de poder realizar la tan comentada gira de conciertos con motivo de los 30 años de trayectoria de la banda, un plan que por ahora se ha visto frustrado. Con el corazón en la mano, la intérprete ahondó en los detalles de esta situación, en la que asegura ha habido diferencia de opiniones y falta de comunicación, un aspecto que fue determinante a la hora de tomar la decisión de firmar la prórroga, con la que asegurarían un próximo regreso a los escenarios.

Tan sincera como suele ser, Mariana compartió con sus fanáticos uno de los aspectos que definió esta sonada fractura, la cual se dio en medio de las circunstancias derivadas por la pandemia, un periodo de cambios que trajo consigo una nueva etapa entre los integrantes de OV7. “De verdad que yo no sé qué pensar, es tiempo al tiempo, todos traemos frustraciones, claro que todos queremos hacer la gira, todos firmamos, se nos vino abajo por la pandemia. En febrero nos busca Ocesa para renovar este contrato, tuvimos una junta y lo que pasó es que algunos mandamos nuestra prórroga firmada y se ve que algunos tenían dudas… No lo sé, porque efectivamente con algunos no ha habido comunicación y esos algunos no mandaron sus documentos firmados…”, dijo en un video publicado a través de su canal de YouTube.

Mariana también reveló que conforme pasaron los días, cada uno de los miembros de OV7 comenzó a ocuparse en sus proyectos personales, razón por la cual las cosas tomaron otros rumbos. “Algo que sí pasaba en el chat… hacíamos una pregunta que se tenía que resolver como al momento y de repente uno veía la pregunta inmediatamente, otro la veía hasta la tarde o hasta la noche, ¿por qué?, porque también estábamos chambeando…”, dijo. Ante esta situación, fue que entonces tuvieron que tomar ciertas medidas. “Llegamos a un acuerdo de que quien no contestara o no estuviera pendiente, hiciéramos mayoría y se iban a ir tomando decisiones de fechas y lo que se fuera presentando… Lo que sí me sorprendió mucho es que la Mulata (M’Balia) de la nada se saliera del chat, de todos, imposible de localizar de repente. En mi caso yo también le escribí directamente, me dejó en visto nunca me contestó tampoco…”.

Lo cierto es que, ante la imposibilidad de que OV7 regrese por ahora a los escenarios, cada uno de los integrantes tendrá que devolver el anticipo monetario que la empresa encargada de la producción de la gira les otorgó, así lo ha explicado Mariana en clip, echando por tierra todos aquellos rumores que han sido difundidos en diversas publicaciones. “Los contratos son individuales, eso que decía una revista… no pasó nada, cada quien está siendo responsable de ese dinero que Ocesa adelantó y que se le tiene que regresar porque pues la gira no existe en este momento…”, agregó.

‘No me interesa que haya conflicto’

Más allá de todo, Mariana ha asumido esta etapa con plena madurez, dando muestra del enorme interés que tiene por retomar la aventura sobre los escenarios junto a sus compañeros, mostrándose también muy empática con las situaciones que personalmente pudieron haber tocado a cada uno de ellos. “Como buena familia si ahorita hay diferencia de opiniones, hay hartazgo… estoy suponiendo, también se vale, ha sido una pandemia bien complicada… Me muero de ganas por hacerla (la gira), simplemente que he tratado, justo desde que cambiamos de promotor y desde que firmamos el contrato con Ocesa para esta gira, he tratado de mediar con mis compañeros, no me interesa que haya conflicto, me interesa saber qué está pasando…”, dijo.

