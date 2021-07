Después de posponerlo en dos ocasiones, Erika Zaba por fin pudo realizar el bautizo de Emiliano

La pandemia del Covid-19 provocó que muchos planes se pospusieran, tal como ocurrió con la celebración del bautizo de Emiliano, el pequeño hijo de Erika Zaba y Francisco Olivares, quien este fin de semana recibió este sacramento: "A Emiliano lo ibamos a bautizar cuando tenía 6 meses, le compramos su trajecito y todo. Después dijimos, al año, le compré el trajecito del año y no, le tuve que comprar uno de 18 meses y apenas lo estamos bautizando", reveló la cantante en entrevista para Sale el Sol. En medio de la polémica que han protagonizado los OV7, luego de que Lidia Álvila diera a conocer que están distanciados, Erika organizó esta fiesta en la que sólo vimos a M’balia, aunque Zaba reveló que convocó a todos. Además de su compañera de escenario, la cantante disfrutó al lado de amigos como Geraldine Bazán, Ana Brenda Contreras y Mauricio Mancera.

A través de Instagram, Erika estuvo compartiendo detalles de este bautizo que tuvo como temática la jungla, un gesto con el que le hizo un claro gesto al bautizado quien adora todo lo relacionado con los animales de este hábitat. La OV7 compartió en su perfil en esta red social un álbum con 8 imágenes de la recepción de la fiesta que realizó en un jardín: “Ayer fue un gran día. Nuestro bebé, después de 1 año 8 meses recibió, por fin, el sacramento del bautismo. Símbolo de aceptación y el nacimiento de una nueva vida”, escribió al lado de esta publicación que generó más de 40 mil likes. Durante su charla con el matutino, Erika dio detalles de cómo eligió a sus compadres: “Los padrinos son, mi hermana Jessi, que es la más chica de las 3 y Martín, que es uno de los mejores amigos de Francisco”, comentó al matutino.

Como portada de este álbum, Erika eligió una foto familiar donde vimos que, para el bautizo de Emiliano, eligieron un color para usar los tres: azul cielo. Para la misa y la recepción, la OV7 usó un vaporoso vestido en este tono, mientras que su esposo, siguió sus pasos al usar una corbata del mismo color. En cuanto a Emiliano, para la misa llevó un atuendo completamente blanco; sin embargo, para la fiesta, sí lo vimos muy bien combinado con sus papás al usar un moño y pantalón azules. El niño se mostró muy sorprendido por la gran producción de su bautizo donde lo vimos muy feliz posando con el oso de peluche que formó parte de la decoración de la mesa de dulces.

Con el bautizo de Emiliano, Erika hizo oficial a la madrina de su hijo quien fuera, nada más y nada menos que su hermana Jessica Zaba quien, tan guapa como la OV7 se encargó de acompañar a su sobrina a recibir este sacramento. A través de redes sociales, la tía del niño le escribió: “Precioso gracias por abrazarme cuando quieres un apapacho, cuando quieres sentirte seguro, me siento soñada, estoy siempre para ti”. En otra publicación mostró su emoción por convertirse formalmente en comadre de su hermana con quien es muy unida: “Amo a mis compadres. Suena muy de tía, pero ¡ah caray!, sí soy tía de 3 y es lo mejor que me ha pasado en la vida”, escribió sobre una foto al lado de Erika y Francisco. Cabe resaltar que el bautizo se realizó bajo estrictas normas de sanidad, incluso se le realizaba una prueba de Covid a todos los invitados cuando llegaba.

¿Por qué no llegaron los OV7?

Uno de los detalles de los que estuvieron muy pendientes los fans de Erika era de la presencia de los OV7 quien, según contó, sí fueron invitados; sin embargo, al parecer no pudieron acudir y así lo explicó: “De los OV7 sólo pudo llegar La Morena, los demás ya me avisaron que les fue imposible, pero yo sé que todo hubieran querido estar ahí, sólo vino La Morena, pero ya vendrán cumpleaños y más eventos después, con más calmita”, explicó en una de sus historias. Durante su encuentro con la prensa, Erika reveló por qué no pudieron asitir sus compañeros de agrupación: “El bautizo lo organicé con muy poquito tiempo porque, como les digo, no se iba a hacer, yo invité a todos, Ari estaba en Acapulco con su familia, Kalimba tiene Covid; Mariana está en Disney, llegaba ayer en la noche, pero se canceló el vuelo por tormenta eléctrica y así, me hablaron cada uno. Lidia tenía comida en su casa, que viene su familia de Estados Unidos, entonces, es un día muy especial, yo los invité y los tengo en mi corazón”, dijo a la cámara de Sale el Sol.