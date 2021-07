Lidia Ávila celebra 9 años de feliz matrimonio con Isaac de Hita

En la vida de Lidia Ávila hay momentos que han marcado su historia, uno de ellos, sin duda, fue el día en que le dio el “sí acepto” a Isaac de Hita, el cirujano con el que se casó el 6 de julio de 2012, en una boda realizada en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. En medio de la polémica que se generó en torno a OV7, luego de que la cantante admitiera públicamente que hay un distanciamiento en la agrupación, Lidia se olvida de los problemas y comparte con sus seguidores una publicación dedicada a su esposo por su aniversario número 9 de matrimonio, una fecha que celebró recordando aquel día en que se convirtió en la señora De Hita.

La cantante usó su cuenta de Instagram para postear un álbum con algunas imágenes de la divertida sesión de novios que tuvo con su esposo el día de su boda: “Mi guapo, hoy cumplimos 9 años de casados y no puedo estar más agradecida con Dios y con la vida de tenerte como compañero, cómplice de vida y por la hermosa familia que hemos formado con mucho amor. Que sean los primeros 9 del resto de nuestra vida juntos, te amo. Veo estas fotos y se me sale una sonrisa de oreja a oreja, esos somos tú y yo, divertidos, locos, apasionados, pero eso sí, entregados a nuestro proyecto de vida y a nuestros niños”, escribió la OV7 como descripción de este post.

A finales del año pasado, Lidia Ávila acudió de invitada al programa de entrevista de Yordi Rosado donde, le contó al conductor el inicio de su relación, noviazgo que comenzó dos años después del lamentable fallecimiento de su hija Sofía, quien murió a los seis meses de vida: “Diosito me ha premiado, le salgo debiendo, o sea, cuando conozco a Isaac; de entrada, la antítesis de todos los novios, que tampoco fueron tantos, fueron como 3 o 4, la antítesis de todo; el tipo médico, pero de traje, súper caballeroso, súper formal, un tipazo”. Como todo un caballero, el cirujano habló con sus papás cuando le pidió a Lidia que fuera su novia: “Enfrente de toda mi familia: ‘Don Mónico, daña Chelo, quiero pedirles permiso para salir, con su hija formalmente, soy divorciado, tengo un hijo, pero mis intenciones son serias’”, recordó la cantante.

En esta conversación, Lidia se deshizo en halagos hacia el padre de sus hijos: “Mi marido es un tipo inteligente, simpático, es muy profesional, lo ves en el consultorio y es uno, pero lo ves súper cotorro, difícilmente se pone de mal humor”. La cantante recordó también que fue muy beneficioso para su relación el hecho de que él no conocía su trabajo sobre los escenarios: “No tenía idea de quién era OV7”. Ávila también destacó que, fue gracias a Isaac que pudo cumplir su sueño de tener una familia número, como la soñó cuando era niña: “Siempre quise tener 4 y de alguna manera los tengo. Mi Sofi, Isaaquiño, que es el hijo de mi marido, de su primer matrimonio, Erik y mi Lidia”, explicó.

El especial agradecimiento a su esposo

Al finalizar la entrevista, Yordi le pidió a Lidia que le dedicará unas palabras a su esposo, fue entonces, que la cantante aprovechó para abrir su corazón y enlistar todo lo bueno que llegó a su vida cuando Cupido los flechó: “Le agradezco que me elija todos los días como su compañera de vida a pesar de las adversidades, en las buenas y en las malas, como siempre nos decimos, somo un equipo y le agradezco todo lo que hace por mí y por mis hijos, siempre se lo digo, eso es algo bien importante, a la pareja siempre hay que decirle las cosas, nunca las demos por hecho. Y yo te agradezco Isaac que sea es pilar y ese esposo, papá, amigo, así que tú lo sabes, eres una bendición en mi vida y ha valido la pena todo lo que he pasado porque hoy te tengo a ti y a mis hijos, mis hijos no estarían aquí si no fuera por ti”, comentó.