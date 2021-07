Conmovida, Érika Zaba habla de OV7: 'Me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados' La cantante se expresó al respecto al celebrar su cuarto aniversario de bodas con Francisco Oliveros

La reciente fractura al interior de OV7, de la cual han hablado públicamente Lidia Ávila y otros de sus integrantes, ha tocado la fibra más sensible en el corazón de Érika Zaba, quien con motivo de la celebración de su cuarto aniversario de bodas con Francisco Oliveros, recordó aquel día de julio de 2017, en que sus compañeros fueron testigos de su importante sacramento. Sin más rodeos, la cantante lamentó así la actual situación del grupo, señalando que, a pesar de lo que acontece, Lidia, Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel, Kalimba y M’Balia, siempre ocuparán un lugar muy especial en su vida, por lo que la llena de orgullo haberlos hecho partícipes de ese entrañable capítulo que hoy ha revivido en compañía de todos sus fanáticos, esto a través de un clip publicado en su canal YouTube.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Érika y su esposo Francisco comentaron algunos de los episodios más memorables del día en que se convirtieron en marido y mujer, por lo que para hacerlo más emocionante, volvieron a ver el video de su festejo, en el que recibieron los buenos deseos tanto de su familia así como de sus amigos más cercanos. Mientras corrían las escenas y las fotos de la celebración, apareció a cuadro el instante en que sus compañeros de OV7 formaron parte de la ceremonia, pues fueron ellos los encargados de ponerle el lazo a los novios, algo que quedó plasmado en varias imágenes que conmovieron de inmediato a la intérprete, que siempre se ha caracterizado por ser muy transparente al expresarse sobre diversos temas personales.

VER GALERÍA

“Ahí los siete juntos poniéndome el lazo, cómo disfruto esta imagen del lazo, no podía dejarlos a ellos fuera de este momento. Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo ahorita los siete, pero sin duda ellos han sido parte de mi vida y los amo y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados, a lo mejor es la palabra…”, expresó Érika un tanto con la voz entrecortada, dejando claro el gran aprecio y cariño que tiene por los integrantes de la famosa agrupación pop, con los que ha caminado de la mano a lo largo de tres décadas, en la consolidación de su sueño sobre los escenarios, primero como la Onda Vaselina y, posteriormente, OV7.

VER GALERÍA

Sin ahondar en más detalles del pronunciado distanciamiento, Érika también habló del gran sentimiento que los mantiene unidos, recordando incluso cómo fue que tomaron la noticia de su boda con Francisco, quien de igual manera, según cuenta la cantante, se ganó el aprecio de cada uno de ellos. “Pero así como los veo ahí, en esas imágenes, eso es lo que somos y es como siempre hemos estado, unidos, felices y no saben cuando les dije: ‘Ahora sí me caso’, estaban felices. Yo creo que dijeron ‘Esta se nos quedó’…”, expresó con su característico sentido del humor. “Desde un primer momento ellos te adoptaron, te amaron y estaban felices de que me casara con un gran hombre…”, dijo en el clip en el que aparece brindando junto a su esposo con copa de champaña en mano.

Orgullosa de su historia de amor con Francisco

Por supuesto, Érika no pudo dejar de compartir lindas palabras ante la llegada de su cuarto aniversario de bodas, años que han sido del todo gratificantes para la cantante, quien junto a Francisco también tuvo la dicha de debutar en la maternidad, esto en noviembre de 2019. “Hace 4 años en un día como hoy, estaba viviendo uno de los días que serían los más felices e inolvidables de mi vida. Nos dijimos ‘sí, acepto’, sabiendo que era para toda la vida. No nos equivocamos, a su lado han sido los mejores días de mi vida. Te amo mi amor, ¡feliz aniversario!”, escribió en Instagram.

VER GALERÍA