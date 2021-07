Ante la polémica que rodea a OV7, Lidia Ávila dice contundente: 'Somos una familia y lo seremos siempre'

Luego de que en días pasados Lidia Ávila hablara sin filtros sobre la situación por la que atraviesa OV7, la cantante se ha referido nuevamente a sus compañeros: Ari Boriboy, M’Balia, Erika Zaba, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa y Kalimba, a quienes considera como a una familia, más allá de las circunstancias por las cuales se ha dado una fractura entre ellos. Sin más rodeos, también confió en que todo pueda retomar el cause para llevar a cabo la gira por los 30 años de trayectoria de la agrupación, misma que tuvo que cancelarse por el momento, debido a que, al parecer, uno de los integrantes de la banda, no firmó la prórroga emitida por la empresa que se encargaría de llevar a cabo los conciertos, los cuales tuvieron que posponerse debido a la pandemia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincera, Lidia respondió a los cuestionamientos en relación con lo que ocurre, descartando que existan bandos al interior de la alineación de OV7, como muchos lo han dejado ver a lo largo de estos meses, en que la atención mediática ha crecido alrededor de cada un de ellos. “Yo no lo llamaría como bandos, yo creo que hay como posturas respecto a la situación del grupo. Es evidente, yo como lo dije, con los que hablo son con Mariana y con Oscar constantemente, así como por ahí escuché en dos entrevistas a Ari y M’Balia decir que entre ellos cuatro se hablaban…”, dijo en entrevista para el espacio radiofónico de Javier Poza, en Radio Fórmula.

Tras explicar a detalle que la realización de la gira no fue posible puesto que no todos los siete firmaron la prórroga emitida por Ocesa, -empresa que buscaría la fecha más ideal para llevar a cabo los conciertos-, Lidia reiteró cómo percibe ahora la relación con sus compañeros, en espera de que todo pueda solucionarse en algún momento. “En esta ocasión yo estoy hablando con la verdad y, como te lo dije, sé también que somos una familia… lo seremos siempre, los hermanos se pelean, las familias de pronto tienen problemas graves, se dejan de hablar durante mucho tiempo, nada que después con una plática y un abrazo, yo confío en que las cosas se pueden solucionar…”, explicó durante la charla, en la que aseguró que el OV7 lo llevan tatuado como un apellido. “A parte siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas van a suceder cuando tengan qué suceder…”, agregó.

VER GALERÍA

¿Estaría dispuesta a dejar OV7?

Ante la circunstancia y la incertidumbre que ha generado este capítulo, las dudas en torno a la permanencia de Lidia en la agrupación también han sido latentes entre sus fanáticos, por lo que la intérprete fue cuestionada de manera directa sobre si ha pensado en abandonar OV7, a lo que respondió con toda claridad. “No, para nada, la verdad en este momento yo estoy puesta como te decía, muy enfocada ahorita en mi familia, la verdad es que esta pausa me vino a sacar cosas que tenía por ahí arrumbadas, mi lado empresarial, el estar con mis hijos 7 por 24, los fines de semana con mi familia, eso lo he valorado muchísimo. Yo ahorita la verdad, ni lanzarme como solista ni nada de eso, estoy enfocada en mis proyectos personales y en algún momento si la gira se da, subirme al escenario como una OV7…”, aseguró.

Por otro lado, destacó la importancia por la cual debería realizarse la gira, enteramente dispuesta a que esa oportunidad pueda darse. “La idea de esta gira estar los siete juntos después de 17 años que no estábamos solos en una gira los siete… Los siete juntos era esta gira la que iba a regresar a la alineación original… Yo hablo por mí, Lidia, yo estoy puesta la verdad creo que este fue un largo trabajo para que este contrato se cerrara y creo que los fans y nosotros nos merecemos esta gira después de tanto tiempo…”, comentó.

VER GALERÍA