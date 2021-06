Jamie Lynn Spears, hermana de Britney, rompe el silencio y le muestra su apoyo

Después del desgarrador testimonio que, el pasado 23 de junio, Britney Spears expuso ante la Corte de Los Ángeles, muchas han sido las reacciones en torno a su situación; celebridades como Mariah Carey, Sarah Jessica Parker y Justin Timberlak se han pronunciado en favor de que un juez termine con la tutela legal que, desde 2008, tiene su padre Jamie Spears. Pero no sólo la comunidad artística y sus fans se han pronunciado luego de escucharla, al interior de su familia, las reacciones no se han hecho esperar. Después de que su padre emitiera un comunicado a través de su equipo legal en el que asegura lamenta ver a su hija sufrir, la mamá de la cantante, Lynne Spears se dijo preocupada por Britney y pidió se atiendan sus peticiones. Después de días de mantener el silencio, esta tarde, su hermana menor, Jamie Lynn Spears quien desde muy pequeña siguió sus pasos en el mundo artístico le expresó su apoyo incondicional y aseguró que lo único que ha hecho desde que nació es amarla.

Después de que varios fans de Britney le insistieran que saliera a hablar del tema, Jamie, de 30 años de edad, publicó un video en el que aseguró que lo único que quiere es que Britney sea feliz y dejó claro que siempre la apoyará. En este mensaje, la estrella de Zoey 101 quiso dejar en claro que durante los 13 años en los que su papá ha tenido la tutela legal de su hermana ella no se ha visto beneficiada en ningún sentido: “Pagué mis facturas desde que tenía 10 años. No es que le deba nada al público, porque mi hermana sabe que la amo y la apoyo. No soy mi familia. Yo soy mi propia persona y hablo por mí misma”, comentó al inicio del clip donde se mostró visiblemente emocionada en varios momentos. Jamie Lynn hizo referencia a la presión que los fans de su hermana han ejercido en su contra: “Tal vez no la apoyé de la forma en la que el público quisiera que lo hiciera con un hastag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que apoyo a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho después”, dijo sobre #FreeBritney.

La también cantante dejó claro que la razón por la que no se había pronunciado públicamente es porque deseaba que fuera Britney quien lo hiciera primero: “Sentí eso hasta que mi hermana pudo hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era correcto hacerlo. Pero ahora que ha habla con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que necesito decir, siento que está muy claro que, desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana”, comentó muy conmovida. Lynn dejó claro que no importa que es lo que desee Britney, ella estará ahí para ella: “No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada o si quiere volver y dominar el mundo cómo lo ha hecho tantas veces antes (…) Esta situación no me afecta de ninguna manera, porque solo soy su hermana a la que sólo le preocupa su felicidad”.

Jamie contó que, en el pasado, durante una plática con Britney ella le recomendó que rompiera el silencio y tomara las riendas de su vida: “Estoy tan orgullosa de ella por solicitar un nuevo consejo, como le dije hace muchos años, y no en una plataforma pública, sino en una conversación personal entre dos hermanas. Si pone fin a la tutela y viaja a Marte o cualquier otra cosa que quiera hacer para ser feliz, la apoyaré al 100%, porque apoyo a mi hermana, la quiero y siempre lo haré. Así que sigamos orando, eso es todo”, concluyó la también Jamie quien, como Britney saltó a la fama desde muy pequeña, por lo que entiende por lo que está pasando su hermana quien luego de tantos años de trabajo no puede hacer uso de su dinero libremente.

Las vacaciones de Britney en Hawái

Después de romper el silencio ante el juez, Britney hizo sus maletas y se fue de vacaciones con su novio Sam Asghari, con quien la han fotografiado disfrutando bajo el sol, relajada y en compañía de su pareja desde hace 7 años con quien, según dijo en su testimonio, desea casarse y tener un hijo; sin embargo, las reglas de su conservaduría se lo impiden: “Tengo un DIU dentro de mí para evitar que tenga un bebé. Quiero ir a un médico y sacarlo para poder tener un bebé, pero ellos me dijeron que no. Me siento enfadada, intimidada y sola”, comentó Britney provocando la indignación de todos sus simpatizantes quienes piden a un juez sea ella quien decida sobre su propio cuerpo.