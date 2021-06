'Perdimos relación', Lidia Ávila sobre la fractura de OV7

La incertidumbre ronda entre los fanáticos de OV7, tras un periodo en que, debido a la pandemia, se tuvieron que posponer los planes de una gira de conciertos con motivo de sus 30 años de carrera. Sin embargo, ha sido Lidia Ávila quien ha dado detalles de cómo marchan las cosas hasta el momento, no solo haciendo frente a los rumores ligados a su persona, sino también abordando de manera directa las versiones de la comentada “fractura” en la agrupación integrada por Ari Borovoy, M’Balia, Erika Zaba, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa y Kalimba, por lo que la celebración de sus tres décadas sobre los escenarios ha sido cancelada por ahora. Sin más rodeos, la cantante ahondó en los pormenores de esta situación, misma que, asegura, no frenará la realización de la serie televisiva que está en marcha, algo que se había dado a conocer semanas atrás.

De lo más sincera, Lidia habló de las actuales circunstancias en torno a sus compañeros, con quienes asegura ha perdido el contacto, aunque más allá de eso, está dispuesta a volver a los escenarios junto a ellos si surge la oportunidad. “Yo no hablo con mis compañeros desde hace mucho tiempo, perdimos relación, esa es una realidad. No lo digo yo, ya lo dijo M’Balia y Ari, que sí hay una fractura…”, explicó en entrevista para el diario mexicano El Universal. “Qué pasa con OV7, no lo sé, el grupo ha marcado historia y la seguirá marcando; si Ocesa me llama y me pregunta si le entro, yo feliz de la vida, sería la primera en estar ahí, me muero por hacer la gira…”, reveló.

Sin embargo, Lidia reveló que debido a situaciones muy específicas, el contrato con Ocesa para la realización de la gira por los 30 años se terminó, por lo que ahora no tiene claro lo que ocurrirá próximamente. “En una revista me acusan de muchas cosas que no son ciertas. Se viene la pandemia, el contrato de la gira se termina en febrero y Ocesa nos pide firmar una prórroga de un año para que tengan opciones de cuándo hacer la gira. (Nos dijeron) ‘Esta prórroga tiene que estar firmada por los siete, si alguien no firma, tendrán que regresar el adelanto que les dimos’…”, dijo durante la charla, en la que destapó que posteriormente recibió un notariado en donde le pidieron regresar el adelanto monetario. “Como no me gusta tener problemas legales, a los cinco días que era el lapso para regresar el dinero, lo regresé…”, explicó, dejando ver que alguno de los integrantes no había firmado el documento, según publica el diario antes citado.

Pero más allá de todo, Lidia afirma estar dispuesta a llevar a cabo los esperados conciertos, echando por tierra los rumores que la señalan como la responsable de que la gira se haya cancelado. “Es también un tema difícil para mí, yo fui, digamos, la promotora número uno para que esta gira fuera una realidad, después de que terminamos nuestra relación laboral con Bobo y firmamos con Ocesa, después de varios meses se firmó un contrato increíble, desgraciadamente se vino esta pandemia donde todo se paró…”, confesó.

¿Qué ha pasado con la serie de OV7?

Entre otras cosas, Lidia se mostró muy entusiasmada por la serie televisiva sobre OV7, aunque reveló que uno de sus integrantes no será mencionado a lo largo de la historia, pues decidió no ceder sus derechos para ser mencionado. “Ari no firmó, él no está incluido en este proyecto porque no quiso estar, pero nosotros seis sí, ahí tenemos los documentos, los tiene la gente de la productora Elefante, que es de Eva Longoria y nada, ya está la serie casi lista y estamos a la espera de que nos envíe el libreto final para darle el check…”, afirmó, asegurado que se visualiza muy hermosa en el personaje que la interpretará. Recordemos también que, en días pasados, Lidia rompió el silencio en torno a los rumores que se hicieron sobre ella en una publicación, reiterando el respeto que tiene por los otros, luego de que se afirmaran supuestas diferencias con M’Balia, versión que ella desmintió tajante. “Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que, entre los seres humanos no deben existir etiquetas…”, escribió en redes sociales.

