Lidia Ávila reacciona a los rumores y envía un contundente mensaje

Siempre cercana a sus fanáticos, Lidia Ávila alzó la voz para hacer frente a los recientes rumores ligados a su persona, dejando claro, a través de un contundente mensaje, lo importante que ha sido para ella mantener firmes los valores que, desde pequeña, le inculcó su familia, entre ellos el respeto hacia los demás. De esta manera, la integrante de OV7, se defendió de los señalamientos hechos recientemente por una publicación, sin olvidar agradecer de manera rotunda a quienes han creído en ella. Cabe destacar que, tras dar a conocer su postura, la intérprete también ha recibido todo el apoyo por parte de sus seguidores y amigos, que han estado muy pendientes de la situación que causó revuelo desde el primer instante.

Sin mencionar de manera directa lo publicado por la revista, Lidia se sinceró para poner en alto su manera de pensar, echando por tierra de una vez por todas lo que se ha dicho de ella. “Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que, entre los seres humanos no deben existir etiquetas…”, escribió la cantante en las primeras líneas de su post, el cual acompañó con una foto en blanco y negro en la que aparece posando.

Del mismo modo, Lidia hizo una importante sugerencia a sus fanáticos, orgullosa de que son ellos quienes realmente la conocen. Por tal motivo, les reiteró su cariño, un gesto que fue correspondido con una ola de mensajes de buenos deseos. “No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quién soy y de que madera estoy hecha. ¡Los quiero!”, finalizó. De inmediato, algunas famosas como Jimena Pérez o la cantante Litzy le hicieron llegar sus comentarios, respaldando así la postra de la también actriz.

¿Qué sucederá con la gira de OV7?

Recordemos que, debido a la pandemia, OV7 tuvo que hacer una pausa en sus planes a lo largo de todos estos meses, razón por la cual la agrupación pospuso su gira de conciertos con motivo de sus 30 años de carrera. Al respecto, Lidia ha compartido cómo es que marchan las cosas hasta el momento, una situación que ha mantenido muy alerta a todos sus fans. “Nosotros solo estamos en espera de lo que digan las autoridades y también de lo que diga OCESA, porque ellos son los promotores de esta gira, así que estamos a la expectativa de ver qué va a suceder… Aunque por lo que hemos platicado, yo creo que será hasta el 2022 para que realmente valga la pena la espera y para hacerlo como se debe, porque queremos que todo esté al cien por ciento y que podamos disfrutar con los fans…”, explicó en una reciente entrevista concedida al diario El Sol de México.

En ese mismo espacio, Lidia habló de cómo contempla la faceta de cantante solista, y reveló si en este instante volvería a incursionar de esta manera como lo hizo hace algunos años. “Fíjate que lo he platicado muchas veces con mi esposo, sobre todo ahora que con la pandemia OV7 tuvo una pausa total, pero la verdad no sé si a estas alturas de mi vida, con mis hijos, mi marido y con la vida que estoy viviendo ahora, realmente tendría la energía para lanzar un disco de solista, y otra vez empezar, pues digamos que de cero, porque si soy una integrante de OV7, pues sería como empezar desde cero…”, dijo durante la charla con el diario antes citado.

