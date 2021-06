Britney Spears le pide al juez su libertad: 'Quiero casarme y tener un bebé'

Después de 13 años de que un juez concedió a Jamie Spears la tutela legal de su hija, Britney Spears, por primera ocasión, la cantante declaró ante la corte durante el juicio que emprendió para recuperar su libertad, como muchos de sus fans han llamado a esta iniciativa de la artista. Fue en abril pasado cuando, después de una larga lucha por parte de su equipo legal, un juez aceptó escuchar el testimonio de la cantante por lo que fue citada este 23 de junio en la Corte Superior de Los Ángeles. Fue su abogado, Samuel Ingham quien dio a conocer que había sido aceptada la petición de su representada: “Mi cliente ha solicitado una audiencia en la que puede dirigirse directamente al tribunal”, según detalló, la única condición del juez fue que la cantante fuera breve en su testimonio: “Ha pedido que se haga de forma rápida”, detalló.

Desde muy temprano, varios fans de la cantante se dieron cita a las afueras de la corte con la esperanza de ver a la cantante; sin embargo, Britney participó en esta audiencia a través de Zoom, herramienta con la que se conectó con el juez a quien le expuso sus razones para solicitar se le sea devuelta su tutela legal. En el testimonio, Britney dijo: “Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hacen sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa. Haré terapia una vez a la semana, porque la necesito”, comentó al inicio de la audiencia de acuerdo con TMZ. La cantante continuó hablando de sus planes de convertirse nuevamente en madre, un deseo que su tutor le ha impedido: “Quiero casarme y tener un bebé. Quería quitarme el DIU y tener un bebé, pero el tutor no me deja porque no quiere que tenga otro hijo”, explicó la cantante.

En el terreno financiero, Britney denunció que durante su gira por Las Vegas expresó su cansancio; sin embargo, fue obligada a terminar la temporada: “La tutela desde el principio no tiene sentido. Le pago dinero a la gente y ellos me controlan. Trabajé desde que tenía 17 años y esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”, comentó la cantante. El juez se mostró conmovido con el relato de Britney a quien le dijo que había necesitado mucho valor para hablar. Cuando le preguntaron al abogado de la cantante si quería solicitar formalmente el término de su tutela, comentó que su clienta todavía no le había expresado este deseo, por lo que se cree que con estas declaraciones, quería poner en perspectiva al juez de cómo vive sus días. Durante su comparecencia, Britney confesó que durante la pandemia se ha sentido atrapada en Westlake, un sitio donde no confía en las personas y es constantemente acosada por los paparazzis que, el pasado martes la fotografiaron llorando al término de su terapia.

Recordemos que, en 2019, debido a complicaciones de salud, Jamie Spears cedió, de manera temporal, la figura de tutor de Britney a la abogada Jodi Montgomery; situación por la cual, en marzo pasado, la cantante solicitó a un juez que este nombramiento legal le fuera retirado permanentemente a su padre para nombrar de manera definitiva a Montgomery como su tutora, en cuanto a los asuntos de salud y decisiones medicas de la cantante. En diciembre del año pasado, su papá reveló en entrevista con CNN que la relación con su hija estaba fracturada: “Seguiré brindando amor inquebrantable y protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan hacerle daño a ella o a mi familia. Amo a mi hija y la extraño mucho”, comentó en aquella ocasión.

¿Cuál es el panorama para Britney?

Tras exponer su testimonio al juez, Britney tiene en el futuro un largo proceso judicial en el que, a través de varias pruebas médicas y psicológicas, su defensa buscará demostrar la capacidad de la cantante para manejar nuevamente sus asuntos personales y financieros, para poder determinar que ya no necesita tener un tutor legal, como lo ha tenido en los últimos 13 años. De lo contrario, lo que sí podría conseguir la cantante con este nuevo juicio sería su petición de cambiar de tutor, una opción por la que también ha estado luchando. Durante este proceso, además de su novio, la cantante ha contado con el apoyo del movimiento Free Britney que este día demostró que no la dejará sola y que ha provocado que los medios y la propia Britney se haya interesado en ser ella misma quien expusiera ante el juez su situación, tal como lo ha hecho en sus redes sociales en los últimos meses, como el post que dedicó a los documentales que recientemente se estrenaron sobre su vida a los cuales calificó como "hipocritas".