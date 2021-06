Danna Paola es contundente con las comparaciones que le crean: ‘No metamos cizaña’

En medio del estreno de su nuevo sencillo Mía, Danna Paola regresó a México después de una temporada en Madrid, donde aprovechó para reunirse con sus excompañeros de Élite. Como era de esperarse, la prensa la cuestionó sobre sus recientes fotos en Ibiza, donde fue captada en situación cariñosa con el también cantante Alex Hoyer. Sincera, la cantante reveló en entrevista con Ventaneando que el joven no es su novio, pero sí están saliendo. Tras aclarar su situación sentimental, Danna habló de otro tema en el que se vio involucrada esta semana, se trata de la polémica prenda que también usó Belinda, con quien la han intentado rivalizar en varias ocasiones.

Por años, Danna Paola ha hecho frente a las comparaciones entre ella y Belinda, una situación que le parece absurda, pues no tiene ninguna intención de competir con la prometida de Cristian Nodal, al contrario, reconoció que es una mujer muy talentosa: “¿Qué te digo?, se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando no pides explicaciones ahí está. A mí me da mucha risa y yo digo: ‘¿Cuál es el afán de querer competir?’. En algún momento quedamos de hacer una canción, ella dijo que no y yo dije: ‘Bueno, perfecto’. Yo la respeto muchísimo, la admiro, por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, al final de cuentas los fans los que se ponen en contra, yo digo: ‘¡Cada quien!’”, explicó Danna.

La prenda de la discordia fue un jumpsuit en tonos pasteles que Danna Paola usó como parte de algunas imágenes de la promoción de Mía y que Belinda lució también para una sesión de fotos de la que compartió algunas instantáneas hace unos días: “Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos estas… cuando me teñí de rubia, ese día. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo. Yo no lo hice para jo#$% a nadie, yo ni sabía, imagínate, no viene por ahí; entonces, si usted quiere comprarlo, cómprelo, está bien padre y usémoslo todas, digo ya no hay exclusividades en las cosas, por el amor de Dios”, comentó.

Danna continuó pidiendo a la prensa no rivalizarla con nadie: “Digo, ¡pasa!, no metamos cizaña donde no hay”, comentó haciendo referencia a que, no es la primera, en usar el mismo diseño que otra famosa. La cantante reconoció que muchas veces la narrativa de los medios es lo que provoca este tipo de competencia: “Salió una nota hoy en la mañana de que yo hice un berrinche porque yo quería utilizar ese vestuario para mi videoclip y que yo por eso no lo podía usar porque a mí, mi disquera me prohibió usarlo. A mí nadie me prohíbe nada, de primera; yo soy quien maneja mi imagen, con un gran equipo detrás, y tres, cuando yo hice esas fotos, yo no tenía ni idea de que lo había usado. Se supone que ese fue un error del diseñador, porque si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo ha puesto todavía”.

El amistoso encuentro con Belinda

Esta no es la primera ocasión que la prensa busca crear una rivalidad entre las dos, en 2018, cuando Danna Paola fue blanco de críticas por una foto en que compartió en la que lucía algunas pecas que consiguió con un truco de maquillaje. En aquella ocasión fue Belinda quien pidió detener los ataques a su colega: “Bueno, no pasa nada, no la critiquen se le ven bonitas”, comentario que Danna respondió con un: “Besos querida”. Pero su encuentro más significativo ocurrió en marzo del 2020, días antes de que comenzara la contingencia sanitaria, cuando posaron juntas para una imagen durante los Spotify Awards: “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”, escribió Danna sobre la imagen de este encuentro que compartió en una de sus historias en Instagram.