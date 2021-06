Danna Paola rompe el silencio sobre sus fotos en Ibiza con su supuesto galán

Después de que, a principios de junio, las fotos de un paparazzi que captaron a Danna Paola muy cercana al también cantante, Alex Hoyer, los fans y la prensa comenzaron a especular sobre la supuesta relación que ha comenzado entre los artistas quienes disfrutaron de unos días en Ibiza, lugar donde fueron fotografiados en situación cariñosa. Aunque la intérprete de Sodio ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, se mostró muy sincera cuando Linet Puente la cuestionó, en entrevista para Ventaneando, si su corazón ya tiene dueño. Como parte de la promoción de Mía, la nueva canción de la mexicana, pidió a sus fans no adelantarse a los hechos y reconoció que está saliendo con Hoyer.

Sobre las imágenes con las que la prensa y sus fans comenzaron a especular sobre su estado civil, la cantante explicó: “Es muy simpático porque yo digo: ‘Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí, porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”. Danna aprovechó para aclarar qué es lo que está ocurriendo entre ella y el cantante: “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?”, comentó divertida. La cantante reconoció que tiene tiempo de conocer a Alex, quien saltó a la fama gracias a su excelente participación en el programa, La Voz México, en 2014, cuando formó parte del equipo de Ricky Martín: “La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”.

La cantante bromeó con el hecho de que prefiere mantener los detalles de su vida en privado, reconoció que si, en el futuro, formalizara una relación no tendría problema en compartirlo con sus fans: “Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, comentó sobre Alex. En esta charla, la también actriz reconoció su nueva canción Mía, es una de las más importantes de su repertorio: “Es una canción que marca un antes y un después completamente en mi área musical, yo quise hacer referencia a los cuentos de hadas, en donde crecimos con una ideología del príncipe rescatado a la princesa y que uno, como mujer, necesita un hombre a su lado para ser salvada del peligro”, dijo.

Danna reconoció que, a través de su música, buscar cambiar el discurso a uno donde se empodere a la mujer: “En realidad no es así, entonces quise darle un poco la vuelta. Vivimos en tiempos donde el amor es muy a medias, donde el amor es súper efímero, donde no hay compromisos, donde les da miedo arriesgarse a amar a alguien, porque hoy en día pasen de una pareja a otra y creyendo que, por publicar una foto, demostrar con quien estás, puedes hacer que todo mundo comente sobre ti, sobre tu relación, va a funcionar mujer”, explicó.

Danna y Alex ya habían sido relacionados en el pasado

Fue en diciembre pasado cuando el rumor de un supuesto romance entre Danna y Alex; sin embargo, Danna había hecho oídos sordos a aquellos señalamientos y no fue hasta ahora, que fueron captados en altamar juntos, disfrutando bajo el sol de Ibiza, que ha tenido que hacer frente a estas especulaciones. Días después de que las fotos salieran a la luz, la cantante fue cuestionada por el medio Latinx Now!, sobre esta supuesta relación: “Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡no!”, comentó entre risas la cantante.