Christian Nodal sobre la elección del lujoso anillo de compromiso de Belinda: ‘Se merece lo mejor’

Después de provocar revuelo con la sorpresiva propuesta de matrimonio que preparó para Belinda, en Barcelona, Christian Nodal habló por primera ocasión de su compromiso y de su regreso a los escenarios con su gira Botella tras botella. A corazón abierto, el cantante habló de lo emocionado que está tras recibir el “sí, quiero”, por parte de su novia quien no ha hablado con los medios desde que su novio colocó el lujoso anillo de compromiso, valuado, según reportes, en unos tres millones de dólares. Sobre la ola de comentarios que generó en redes el valor de la joya, el cantante habló sobre por qué eligió esta pieza que, según contó hace unos días Ricardo Montaner, él lo aconsejó para adquirirla: “Yo no quiero que se vaya por el lado superficial, no se trata de eso, yo, a mi mujer, mientras pueda la voy a tratar como reina siempre”, comentó para entrevista con el programa Primer Impacto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por primera ocasión, Nodal reveló por qué su propuesta tomó por sorpresa, no sólo a Belinda, sino también a las familias de ambos que se enteraron luego de que le hizo la gran pregunta: “Preparé algo bonito en Barcelona, lo más pronto que pude hacer porque yo ya venía tratando de darle el anillo desde hace mucho y no podía, no se daba la ocasión, o no estaba su familia, entonces dije: ‘Sabes qué, ya no me voy a arriesgar, me voy a ir a la segura, ya estamos aquí”, comentó. El cantante se dijo completamente enamorado de la cantante a quien describió como su mujer ideal: “Todo, por algo quiero se sea mi mujer, que me acompañe toda la vida, por algo yo estoy luchando por estar con ella siempre y por algo se están dando las cosas, ¿sabes?”, dijo cuando lo cuestionaron por qué es la cantante la indicada.

VER GALERÍA

Confesó que su propuesta tuvo muchos detalles que sabía le gustaría a su ahora prometida, como el camino de rosas rojas y velas que conducía al salón donde se arrodilló para pedirle matrimonio: “Beli es la persona más romántica que algún hombre pueda conocer, es una niña con una ilusión de, precisamente lo que quiere y a mí me ha tocado conocer un poquito de ese mundo que ella vive y yo trato de dar lo mejor de mí, porque ella se lo merece, hay personas que se merecen lo mejor del mundo y para mí, ella se merece todo lo mejor de mí”, confesó. El cantante también habló de todo el revuelo que provocó la elección del anillo de compromiso.

Nodal detalló que la joyería en la que confió para esta pieza está acostumbrada a trabajar con artistas estadounidenses como Post Malone, que no escatiman a la hora de lucir una este tipo de accesorios: “En Estados Unidos hablas de esa cantidad y eso se lo gastan en una cadena, en un anillo, o en cualquier cosa, entonces, ellos no sabían que en Latinoamérica eso es como algo tan fuerte. Al final yo estoy agradecido de que hicieron su mejor trabajo”, comentó sobre el post que la joyería realizó tras su compromiso, de hecho, fueron los que revelaron el valor de esta pieza que ya luce Belinda en el dedo anular izquierdo.

VER GALERÍA

¿Piensa en la paternidad?

Para finalizar el tema del costo del anillo, Christian no quiso entrar en polémica y aseguró que la cantidad que gastó en esta pieza no es del interés público, pues lo más importante era la intención que tenía adquirirlo y era consentir a Belinda: “A ver, algo que a mí no me gusta es que se enfocó toda la atención en una cantidad de dinero, al final del día, si costó el anillo eso, o no costó eso, creo que no es de la incumbencia de nadie, yo lo hice con mucho amor y como te lo repito, se merece lo mejor, para mí es una reina”, explicó. De lo que sí quiso hablar es de los planes que tiene la pareja de escribirle a la cigüeña, un plan que tienen a corto plazo el cantante de 22 años de edad: “Yo quiero ser papá a los 24, ese es mi plan 100% de ser papá a los 24”, concluyó.