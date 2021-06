Evaluna le dice adiós a su melena y estrena cambio de look

Si hay alguien que no le teme al cambio, al menos en el terreno de la imagen, es Evaluna quien, hace unas horas, compartió con sus seguidores en Instagram un álbum de fotos en el que presumió su nuevo look. Después de meses con una larga y ondulada cabellera castaña, la hija menor de Ricardo Montaner decidió que era tiempo de darle un giro a su imagen y le dijo adiós al largo de su pelo para sumarse a la tendencia de media melena. Recordemos que, en agosto del año pasado, Evaluna sorprendió a sus seguidores con aquel look que, de primer momento, parecía que había rapado una parte de su cabello; sin embargo, lo único que hizo fue pintar la parte inferior de rubio: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?”, aclaró en aquel momento.

Despues de su cabello bicolor, Evaluna dejó que su melena creciera y respetó su color castaño natural, tras unos meses con esta imagen, hace unas horas, la cantante sorprendió con su cambio de look: “Me lo corté y me lo pinté” escribió como descripción del álbum de fotos donde presumió no sólo su corte, también un original atuendo que consiguió con un bikini negro que combinó con una falda tableada, muy al estilo escolar. En menos de 24 horas, la hija de Montaner provocó, con esta publicación, la reacción de más de un millón de sus seguidores quienes aplaudieron esta acción, sin contar, el sinfín de mensajes que le dejaron en los comentarios expresándole lo bien que le sentó su nuevo corte.

Evaluna decidió realizarse este cambio de look, días antes de protagonizar uno de los momentos más anhelados de su vida: cantar con su papá, Ricardo Montaner, con sus hermanos, Mau y Ricky Montaner, y con su esposo Camilo: “La familia unida. El 12 de junio se cumple de mis sueños más grandes, ¡cantar juntos!”, escribió Evaluna el pasado 19 de mayo cuando el clan anunció, este concierto que realizarán en el anfiteatro de Altos Chavón, en República Dominicana y que será transmitido, vía streaming al resto del mundo: “La historia comenzó hace más de 30 años”, se escucha decir a Mau en el video promocional donde también participó Evaluna quien comenta: “30 años más tarde, el legado continúa”.

Como su esposo Camilo y sus hermanos, Mau y Ricky, Evaluna posee un estilo muy original con el que en muchas ocasiones ha marcado tendencia, incluso, a mediados de 2019 se embarcó en una aventura empresarial con el lanzamiento de su línea de lencería a la que le imprimió toda su esencia: “Estábamos en secreto trabajando todo esto, después empezamos a venderlo online y ahora lo estamos vendiendo aquí, en la boutique, estoy muy feliz”, confesó en entrevista a ¡HOLA! Tv hace un par de años. Según relató esta firma tiene una intención muy especial: “Queríamos hacer una marca que empoderara a la mujer”, detalló sobre Levántate Lola, la firma que lleva el nombre de su ahijada, una idea que le dio su mamá Marlene Rodríguez.

Una firma con causa

En este proyecto empresarial, Evaluna quiso incluir su espíritu altruista que caracteriza a toda su familia: “Cada vez que uno compra un sostén de Levántante Lola ayudamos a dos organizaciones, las dos son en India. Una ayuda a las mujeres viudas que, en India, son maltratadas y rechazadas, de alguna manera; tenemos un hogar para ellas y les damos mucho amor. Y la otra es que rescatamos a niños secuestrados para trabajar en campos de opio”, explicó la cantante sobre este proyecto que, como casi todo lo que hace, tiene un propósito noble.