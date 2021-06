'El Potrillo', el abuelo más tierno en su visita a su nieta Cayetana

Con 50 años recién cumplidos, Alejandro Fernández se encuentra en un gran momento de su vida. En lo profesional, sigue cosechando éxitos, uno de los más recientes fue el sencillo navideño que grabó junto a las mujeres de su vida, sus hijas. Y eso lleva a otra de sus facetas, la de padre. El Potrillo ha recibido con alegría las buenas nuevas de su familia, las bodas de sus hijos Camila y Alex, así como el nacimiento de Cayetana, hija de la joven intérprete. Esta importante llegada al clan Fernández convirtió al intérprete de Me dediqué a perderte en abuelo, y uno muy guapo, tal y como se ha comprobado cada vez que él comparte fotos junto a su nieta, tal como lo ha hecho ahora, que ha dejado ver su lado más tierno y cariñoso.

El Potrillo tomó su cuenta de Instagram para compartir una linda postal junto a la pequeña Cayetana, al parecer tomada en casa de su hija Camila la noche anterior. "#somethingaboutlastnight El vito de visita", escribió junto a la imagen, revelando de paso el tierno sobrenombre que ha adoptado en su papel de abuelo. En la fotografía se ve al cantante cargando delicadamente a la bebé, quien yace dormida plácidamente entre sus brazos mientras Alejandro la mira con dulzura. Aunque no dio más detalles del encuentro, no sería para nada extraño que el intérprete hubiera arrullado a la nena hasta dormirse, pues es un papá experimentado que bien podría haber aplicado sus habilidades ahora con su pequeña nieta.

Como era de esperarse, las reacciones ante esta tierna imagen no tardaron, pues sus seguidores de inmediato comentaron la publicación, halagando su papel de abuelo. "Qué ternura", escribió la conductora Lili Estefan, mientras que otros famosos colocaron emojis con corazones. Pero entre los mensaje que recibió este post, destacó justamente el de la mamá de la bebita: "Te amamos vitooo", escribió Camila, confirmando el apodo de su papá en el ámbito familiar. América Fernández, melliza de la joven mamá, también reaccionó con algunos emojis que indicaron cuán enamorada estaba en la escena, incluso América Guinart, madre de ellas y exesposa de El Potrillo, también le dio 'me gusta' al post.

Pleno en su papel de abuelo

Fue a principios del mes pasado,casi dos meses después del nacimiento de Cayetana, que Alejandro compartió las primeras fotos junto a ella. “La dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecido”, escribió junto a las instantáneas, y no hicieron falta más palabras, pues la escena representada en estas imágenes dio cuenta del amor derbordante del cantante hacia su primera nieta. Y desde aquel post que arrasó sin duda en las redes sociales, el cantante ha compartido ptros momentos junto a la pequeña, como aquel que se vivió en medio de la boda civil de Alex, quien por su parte, ha demostrado ser el más cariñoso como tío.

Aunque es sabido que El Potrillo suele ser reservado a la hora de hablar sobre su vida personal, con respecto a Cayetana ha hecho una excepción. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, confesó el cantante el pasado mes de abril, poco antes de su cumpleaños número 50, en una entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea”, bromeó sobre sus planes como abuelo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, se llama, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez”, expresó entonces.

