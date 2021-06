Ricardo Montaner revela que ayudó a Christian Nodal a elegir el anillo para Belinda

Si alguien es testigo del ferviente amor entre Belinda y Christian Nodal, ese ha sido Ricardo Montaner, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con la pareja durante las grabaciones del reality musical La Voz México. De hecho, el cantautor recuerda cómo ese sentimiento entre los cantantes fue tomando fuerza con el paso de los días, a tal grado de no poderlo ocultar a la vista de los demás. Gracias a eso, los enamorados formalizaron su noviazgo, mismo que los llevó a tomar la decisión de comprometerse, un acontecimiento en el que Montaner jugó un papel muy importante, pues reconoce que incluso él mismo fue quien ayudó al joven intérprete a elegir el anillo con el que le propuso matrimonio a su futura esposa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que lo caracteriza, Montaner reveló detalles de los días en que Belinda y Christian eran los protagonistas de un naciente romance, el cual trataron de llevar en privado aunque eso fue imposible. “Por supuesto que fui testigo, ellos trataron entre sus compañeros de ocultar lo que sucedía pero el amor es muy difícil de ocultar, entonces la situación en el panel, cuando estábamos ahí era muy obvia y te digo la verdad que lo disfrutamos mucho…”, señaló el cantautor durante una conferencia virtual con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el diario mexicano Reforma y el programa televisivo Ventaneando.

VER GALERÍA

Montaner recordó cómo la gran confianza que él tiene hacia los novios le permitió brindarle a cada uno algunos consejos, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que juntos han comenzado a escribir. “En más de una ocasión tuvimos unas charlas, de esas charlas con Nodal, de esas charlas de padre a hijo, de esas que he tenido con mis hijos en ese mismo tono y hoy te puedo decir que Belinda tiene al lado a un muchacho con muchos sentimientos y además con muchas ganas de que funcione, y eso es muy importante…”, reveló el músico en la rueda de prensa con motivo del estreno de su álbum titulado Fe. “Yo, quizá por los años que tengo, siempre he servido un poco de papá de Belinda en ese panel y me ha tocado conversar mucho con ella…”, dijo.

VER GALERÍA

Montaner, el cómplice en la elección del anillo

En un instante de la charla, Montaner también hizo otra importante revelación, al dar a conocer que gracias a la cercanía que mantiene con Nodal, este se apoyó de él para darle a Belinda la mayor sorpresa de su vida, siendo partícipe de alguna manera de este momento que tiene muy presente. “Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa y ojalá se casen pronto y me inviten, porque no me han hablado de invitarme…”, dijo con todo el sentido del humor para luego apuntar: “Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo, lo pagó él por completo…”, aseguró el cantante, feliz del entusiasmo que hoy invade el corazón de los jóvenes.

Recordemos que fue el pasado 25 de mayo cuando se destapó la noticia del compromiso de Belinda, quien recibió el deslumbrante anillo de matrimonio por parte de su novio en un exclusivo restaurante en Barcelona, ciudad en la que la intérprete se encuentra trabajando desde hace algunos meses. El primero en confirmar la noticia fue Christian Nodal, tras revelar un par de fotos al lado de Belinda, las cuales acompañó de un breve mensaje. “Damas y caballeros… Belinda Pereguin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”. Posteriormente, ella escribió: “Una imagen dice más que mil palabras. La mujer más feliz del mundo”, confirmando así la buena nueva que además fue celebrada por todos sus fanáticos.

VER GALERÍA