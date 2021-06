Lucero de su concierto junto a Mijares y sus hijos: 'Fueron momentos increíbles'

Como nunca antes, Lucero y Mijares hicieron realidad el sueño de cantar juntos, una presentación vía streaming colmada de anécdotas, en la que la expareja estuvo acompañada de sus hijos, Lucerito y José Manuel. Por tal motivo, el 22 de mayo ha pasado a ser una de las fechas más importantes en el calendario familiar, de la cual sin duda han quedado recuerdos muy entrañables. Así lo ha compartido la también llamada Novia de América a lo largo de un video publicado en su canal de YouTube, en el que, a corazón abierto, dio detalles de cómo ella y los suyos vivieron esa mágica velada musical que a su vez ha definido como un “documento histórico”.

De lo más sincera, Lucero habló durante los primeros minutos del clip de la gran admiración que tiene por Mijares, destacando su gran talento como artista, para luego revelar cuál fue el momento más especial de ese show que le mereció todas las ovaciones de su público. “Obviamente no pudo faltar en ese concierto el Privilegio de Amar, que fue la cereza del pastel como ustedes probablemente lo vieron y como lo sintieron y como lo percibieron, pues imagínense con nuestros dos hijos, con mi Lucerito Mijares y con mi Jos… Fueron momentos increíbles, el Privilegio de Amar, definitivamente una cosa única…”, dijo sonriente ante la cámara, descubriendo lo importante que fue para ella ese instante del show.

Visiblemente emocionada, Lucero hizo énfasis en el enorme significado que ha tomado el Privilegio de Amar en sus vidas, un tema que ahora han dedicado a sus hijos, con el orgullo de haberlos hecho partícipes de esta velada en la que, por primera vez, se dejaron ver juntos y al completo como familia en un escenario. “Al final es un tema que es muy llegador, que es muy de sentimientos, de emociones, y ahora nosotros se la dedicamos a nuestros hijos, por lo tanto, en este concierto tener a nuestros niños con nosotros, José Manuel tocando el bajo y Lucerito cantando fue un documento histórico para compartirlo, yo que sé, algún día contárselo a los nietos y enseñárselos…”, expresó.

Por supuesto, Lucero no olvidó hacer una mención especial a sus hijos por el talento musical que han heredado, revelando cómo fue para Lucerito ser parte de este show en el que recibió una ola de comentarios positivos por parte de los espectadores. “La nena, cómo la disfruté y todo lo que ella agradece, ella se emociona, no se lo pueden imaginar… Ha estado emocionadísima de ver cuántas personas han podido verla cantando, nosotros felices y agradecidísimos con ella de que se haya animado a participar…”, dijo. En ese espacio, también habló de la presencia de José Manuel, el menor de la casa. “José Manuel es un músico de corazón, de alma, apasionado por la música desde muy niño, y aunque no sea un músico profesional le gusta muchísimo… a él le gusta cantar también pero no como Lucerito, él no se apasiona por expresar con su voz cantando en canciones como sí le pasa a ella…”, contó.

¿Habrá planes de una gira con Mijares?

En confidencia, Lucero aseguró que luego del streaming de Siempre Amigos, ha recibido un sinfín de preguntas por parte de sus fanáticos y gente de la prensa, ansiosa por saber si este show es tan solo el indicio de una gira, a lo que con toda sinceridad respondió. “Yo pienso que este concierto, este Siempre Amigos, este streaming, es un documento histórico, es un documento para la posteridad, yo no sé si más adelante, si algún día… si volveremos a cantar juntos, si esto se podrá hacer una gira o más presentaciones, no lo sabemos y no podemos predecirlo por ahora…”, explicó sonriente.

