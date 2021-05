Por primera vez, Mariana Ochoa cuenta cómo se dio el flechazo con su novio Mauricio Vaca

Después de dos años de noviazgo (lo presentó en redes sociales en enero de 2019), Mariana Ochoa por fin compartió con sus suscriptores en Youtube cómo conoció a Mauricio Vaca, el hombre que le devolvió la sonrisa. Aunque siempre ha apostado por la discreción en torno a este tema, la integrante de OV7 quiso abrir su corazón y revelar por qué considera que el financiero es el hombre de su vida. Para sorpresa de sus fans, su historia con Mauricio no es una de amor a primera vista, pues admitió que antes de conocerlo le canceló en tres ocasiones, por cosas del destino, fue durante su primera cena que supo que en él había algo especial.

Con la simpatía que la caracteriza, Mariana reveló que fue una de sus mejores amigas, prima de Mauricio la que fungió de Cupido: “Me dice: ‘Ya llevas un año sola, te quiero presentar a mi primo, ¿a poco no quieres conocer a alguien trabajador, guapo e inteligente?, pero, ¿qué crees? se dedica a los números’. Le dije: ‘Pues dile que me invite un café y vemos si el rollo fluye o no’. Yo en mi vida lo había visto, no había visto una foto de él, nada. Justo me habla un martes y me invita a salir y le digo que sí. Fue cuando me entero que, tengo que ir a firmar en la segunda instancia del divorcio, y le cancelo por primera vez”, recordó. Pero esta no fue la única vez que le quedó mal a su conquista: “Me vuelve a hablar y me dice: ‘Te invito a comer’, le dije: ‘Sí , el viernes’. Pero se me había olvidado que los OV7 habíamos comprado boletos para Katy Perry en la Arena”.

Aunque todo parecía indicar que el encuentro entre Mariana y Mauricio no se daría, llegó el día en que ocurrió: “Después me habla a la siguiente semana me dice: ‘Te invito a cenar’ y le dije ‘¡Sí!’, en eso, me sale una junta hasta el sur de la ciudad”, si bien pensó en cancelarle por tercera ocasión, cuando le planteó la situación a él su respuesta la motivó a conocerlo: “Me dijo: ‘Yo voy a estar ahí, si pasa una hora y no llegas, lo entenderé’. Total, que sí, iba yo muy arregladita -por ahí tengo una foto- nos levantaron las mesas del lugar, era la 1:30 de la mañana, no nos paró la boca, me cayó súper bien, como financiero yo sí pensé que iba a ser un tipo aburrido, pero es bastante platicador, tiene mil anécdotas y dije: ‘Sí, sí quiero volver a salir con él’”, recordó.

Antes de ilusionarse con Mauricio, en un acto de honestidad, Mariana le abrió su corazón: “Yo dije: ‘Ya no estoy para estar perdiendo el tiempo. Me lleva 10 años, tiene hijos casi mayores de edad’. Le escribí y le dije: ‘No quiero salir, te quiero citar en mi casa y platicarte unas cosas muy importantes. Quiero que sepas quién soy, mis errores y hacia dónde quiero ir’”. En esta segunda cita, la cantante le abrió su corazón: “La dije: ‘Tengo un año separada, pero apenas voy me divorcié, por eso te cambié la cita’. Cuando le dije todo eso pensé que iba a salir corriendo y tal vez lo hice un poquito con esa intención, porque, aunque llevaba un año separada, volver a meterte en una relación cuando te acabas de sentir libre, cuando acaba de firmar, tal vez sí lo hice con esa intención de que saliera corriendo y me dijera no, no”, admitió.

La respuesta que la enamoró

Tras contarle su realidad, Mariana se encontró con un hombre empático con el que ha tenido la mejor relación de su vida y fue su respuesta la que terminó por flecharla: “Me dijo: ‘Wow Mariana, nunca me imaginé que alguien tuviera los pantalones para hablar de todos tus errores, eso habla muy bien de ti, porque los seres humanos aprendemos de los errores”. La cantante confesó que tras su divorcio buscaba alguien que se tomara en serio la vida, actitud que vio en Mauricio desde la primera cita: “Le tenía que decir todas mis cosas malas porque, sino salía corriendo, entonces realmente iba a ver un compromiso de su parte y ese día que me dijo: ‘Te admiro más que el día que te conocí por decirme todo esto’ y no salió corriendo dije: ‘Wow, wow, sí quiero''', finalizó.