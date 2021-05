Lucero le confiesa a Mijares que también guarda su anillo de compromiso: ‘Está padrísimo’

Hace unos días, Lucero y Mijares ofrecieron un concierto muy especial con el que honraron la sincera amistad que los une, luego de haber compartido su vida como pareja. Esta inolvidable presentación vía streaming contó con la participación de sus hijos, Lucerito y José Manuel, lo que fue sin duda la mejor sorpresa para sus fans. Y además de deleitar al público con sus voces y su música, estos famosos compartieron algunas anécdotas muy personales con sus seguidores, de hecho, en un momento la cantante mostró el vestido de novia que usó en su boda con el padre de sus hijos. Pero eso no fue todo, pues la intérprete reveló que esta prenda no es lo único que conserva de su pasada relación, pues confesó que aún guarda su anillo de compromiso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Avanzado ya su concierto Siempre Amigos, Lucero y Mijares empezaron a charlar y fue ahí cuando ella le reveló que un día al hacer limpieza encontró su vestido de novia. “Te lo juro y aún está perfecto, porque además está guardado, porque lo dejé en una bolsa como de alto vacío, entonces está guardado todo, y es algo muy bonito. Yo pensé que ya lo había vendido, pero no”, contó la cantante. Este hallazgo propició que los dos se pusieran nostálgicos y empezaran a compartir algunos recuerdos del día de su boda, la cual se celebró el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. “Me acuerdo que varios comentaban: ‘Mira a Lucero qué sonriente está, pero Manuel está como serio, como preocupado…’”, recordó el intérprete de Soldado de Amor antes de confesar que ese día, los nervios, el calor y las luces de las cámaras jugaron en su contra y estaba bañado en sudor, por lo que se sentía incómodo.

VER GALERÍA

Luego de compartir algunas vivencias, entre ellas cuando se casaron en una película en la que compartieron créditos, Lucero mandó traer el vestido para mostrárselo a Mijares y al público. “Yo creo que este es un sorpresón para aquellos que vieron la boda televisada…”, comentó la también actriz, revelando que fue Manuel quien compró esta prenda. Por su parte, él no perdió la oportunidad de sacar a relucir su sentido del humor: “No sé, creo que todavía tengo saldo ahí para pagar”, dijo él provocando risas en la intérprete, quien se dijo convencida de no querer subastarlo, tal como su ex lo había planteado en tono de broma. “Yo lo sigo guardando y lo voy a seguir guardando, Manuelito, no te voy a dejar que lo vendamos”, comentó.

VER GALERÍA

“¿Tú guardas algo de la boda? Tú guardas algo, no te hagas”, dijo Lucero, preguntando a Mijares y le sugirió que buscaran otros objetos de su boda para venderlo todo junto. “Las arras, esas pueden ser buenas, fíjate”, comentó. Y fue ahí donde Manuel planteó la posibilidad de hacer lo mismo con el anillo con la que se comprometieron: “O el anillito podría estar muy bien…”. La cantante confirmó que aún conserva esta joya, pero dejó entrever que no tiene entre sus planes deshacerse de él. “¡Qué va! No, el anillo está padrísimo, ahí lo tengo”, comentó. “No, espérate, el anillo no Manuel, ese ahí lo tengo también, está padrísimo”, continuó ella y preguntó a su hija si se lo ha enseñado, a lo que Lucerito respondió que no. “¡Ay! Qué tristeza, está padrísimo porque ahí sigue, no lo vayamos a vender”, agregó. Entre risas, Mijares bromeó: “A como están las cosas, yo creo que sí”.

El cariño y la amistad que florecieron tras la separación

En 2011, después de 14 años de casados, Lucero y Mijares decidieron poner fin a su matrimonio, y aunque esa no fue una decisión sencilla, ambos supieron tomarla con madurez y respeto. Pero el hecho de que su relación conyugal concluyera, no significó en lo absoluto que terminara su amistad, pues desde el primer momento decidieron mantenerla y más cuando ambos estaban unidos por el inmenso amor a sus hijos. Hace unos días, la cantante contó en entrevista con El Universal una experiencia que vivió hace tiempo en la que acudió junto al cantante, estando ya separados, a un compromiso de su hijo José Manuel y un amigo en común alabó su buena relación. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos”, dijo la intérprete de Veleta. “Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, continuó. “Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido juntos, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir. Todo lo contrario, y eso nos da tanta paz, porque es súper a gusto llevarnos bien”, aseguró Lucero.

VER GALERÍA