Mariana Ochoa da detalles sobre por qué OV7 no estará en el 90’s Pop Tour La integrante de la agrupación aseguró que tienen un contrato firmado con OCESA empresa donde realizarán la gira de los 30 años de la banda

Después de que Bobo Producciones anunciará con bombo y platillo el regreso del 90’s Pop Tour y que entre el elenco no figura OV7, los fans de la agrupación han querido saber más detalles de por qué no participarán en esta gira donde, anteriormente, participaron 3 años seguidos. Confirmando la versión que Ari Borovoy dio hace unos días sobre que los integrantes de la agrupación están a la espera de nuevas fechas para arrancar el tour con el que festejarán 30 años de la banda, Mariana Ochoa reconoció que están a la expectativa de conocer cuándo podrán regresar a los escenarios. Recordemos que fue en noviembre de 2019 cuando la agrupación acaparó los titulares, luego de que las diferencias entre varios integrantes y Ari salieran a la luz; meses después, tras llegar a un acuerdo se decidió que la gira la realizarán con otra productora y no con Bobo, como lo venían haciendo desde su reencuentro.

Sobre este tema, Mariana Ochoa reveló, en entrevista con varios medios de comunicación por qué OV7 no formará parte del elenco de los 90’s Pop Tour: “No pasó nada, simplemente el ciclo de OV7 en el 90’s, fueron tres años, muy buenos, pero ya fueron tres años, entonces, pues la verdad es que es un gran elenco el que anunciaron y tan, tan”, comentó la cantante a las cámaras de Ventaneando. Sobre cuándo sus fans los podrán ver de nuevo en acción dijo: “Está pendiente la reactivación de la gira, ya no será de los 30, será de los 32 o no si se va al año que viene será de los 33. Estamos esperando, aunque ya están anunciando conciertos para noviembre y diciembre, estamos esperando bien las fechas del gobierno, también de Kalimba, para meternos a ensayar 3 meses, eso es lo que se requiere”.

Ochoa confirmó que para la gira de 30 años eligieron a otra productora, un acuerdo al que llegaron incluso antes de la pandemia: “El contrato está con OCESA. Estaremos los 7 es un festejo”. Mariana dejó claro que el hecho de que este tour no se va a realizar con Bobo Producciones, las diferencias con Ari Borovoy están arregladas y el ambiente en la agrupación es tan cordial y cercano como siempre: “Se cerró un ciclo la verdad es que todo quedó bien y eso es lo más importante, entre hermanos, pero que las cosas queden bien es muy importante son muchos años de esta familia”, detalló la cantante quien también habló de la serie que se alista sobre la agrupación.

La historia de OV7, lista para la pantalla chica

Siguiendo los pasos de artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel, Silvia Pinal, entre otros, la serie sobre los OV7 está muy cerca de hacerse realidad. Bajo el mando de la productora de Eva Longoria y Pepe Bastón, la historia de la banda comenzará a filmarse próximamente, según adelantó Mariana quien no quiso revelar cuál será la plataforma de streaming en la que se transmitirá: “Es la casa productora de Eva Longoria y ya se terminó de escribir la primera temporada, ya están eligiendo ahora sí la plataforma donde se proyectará y se va a empezar a producir en breve”. Según contó, la serie estará muy apegada a la realidad: “Hay muchos eventos que son públicos y conocidos por muchos de ustedes”.

Mariana reveló que la actriz hollywoodense y el exejecutivo de Televisa están muy involucrados en este proyecto donde se revelarán pasajes de la agrupación hasta ahora desconocidos: “Sí, platicamos mucho con Eva y con Pepe, hay gente muy talentosa detrás, estamos muy emocionados, hay mucho que contar, cosas buenas, cosas no tan buenas, de cómo vivimos cada quien, tal vez un mismo hecho, pero de manera diferente”. Por último, la cantante dijo que se alistan varias entregas de este proyecto en el que se contarán los 30 años de éxito del grupo: “Lo que sí es que serán varias temporadas, así que no esperen toda la historia en un capítulo”, comentó entre risas.