OV7 ya prepara su serie televisiva y la casa productora de Eva Longoria tiene los derechos

Una de las bandas pop con más trayectoria en la escena musical es sin duda OV7, cuyo antecedente fue la agrupación que años atrás llevó por nombre la Onda Vaselina. Por tal motivo, Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Lidia Ávila y Óscar Schwebel, se mantienen muy enfocados en una nueva etapa, ansiosos por compartir con sus fanáticos las anécdotas de su paso por los escenarios, esta vez a través de una serie televisiva que ya se encuentra en proceso de escritura. Por si fuera poco, las noticias no terminan ahí, pues se ha sabido que quien posee los derechos de esta historia es nada más y nada menos que Eva Longoria y su casa productora, información que ha sido confirmada por una de las integrantes de OV7, quien dio más detalles de cómo marchan las cosas hasta el momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que la caracteriza, Mariana Ochoa habló sobre este nuevo reto en el que se ha embarcado la agrupación, que ha permanecido en el gusto del público por poco más de tres décadas. “Esta serie se está escribiendo, ya está terminada la primera temporada. Los derechos los tiene la casa productora de Eva Longoria…”, dijo la cantante en una entrevista con el diario mexicano Reforma, publicada este 19 de mayo. “Tuve la noticia de parte de Óscar, compañero de OV7, quien está llevando el timón de este proyecto, lo cual es muy bueno por que con los libretos en mano se va a decidir quién va a producirla y el casting…”, aseguró. Del mismo modo, reveló que el punto de partida de esta producción será el de su época como miembros de la Onda Vaselina.

Ochoa también abordó el tema de aquellos pasajes que los fanáticos podrán apreciar en pantalla, algo que incluso daría para la creación de varias temporadas, así lo dijo en otro instante de su charla la intérprete con el periódico Reforma. “Aunque quisiéramos reservarnos algunas cosas, creo que nuestros acontecimientos y problemas que hemos pasado han sido muy públicos, creo que por eso OV7 se ha convertido en un grupo llamativo a nivel prensa…”, comentó, sin ahondar en detalles específicos de los sucesos que buscan retomar.

VER GALERÍA

¿Actuarán los integrantes de OV7 en la serie?

Eso sí, ante las dudas que pudieran existir, Mariana dejó claro cómo se conformará el elenco de esta serie, para la cual también se han acercado a Julissa, quien tiempo atrás dio el primer paso en la conformación de la Onda Vaselina, un proyecto infantil que gozó de todo el éxito desde el primer momento. “Es importante que sepan que nosotros no vamos a actuar ni a aparecer, van a ser actores. Es una serie llevada a la actuación, no es una bioserie, es una historia, pero va a ser con actores. Julissa quiere conocer la historia, los capítulos finales, para ver si se anima tal vez a hacer un cameo, participar con algo…”, comentó.

Lo cierto es que actualmente OV7 es una banda que se mantiene muy activa, planeando para próximas fechas una gira de conciertos, aunque todavía hay aspectos que se tienen que definir. Por lo pronto, tras el anuncio del regreso a los escenarios del 90’s Pop Tour, también se ha podido saber que OV7 no formará parte del talento musical del show, tras un periodo en que fue una de las cartas principales de concepto creado por Ari Boroy, quien en días pasados habló al respecto. “En esta ocasión no van a estar, pero uno nunca sabe, a lo mejor más adelante se suman. Los de OV7 como todos ustedes lo saben, estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló, los The Sacados, como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa, pero esperemos que más adelante. Como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido”, expresó el cantante.

VER GALERÍA