Ya sabemos el secreto de ‘El Potrillo’ para ser el abuelo más guapo

La vida le sonríe en todos los aspectos a Alejandro Fernández, pues se encuentra pleno tanto en el ámbito profesional como en el personal. Hace apenas unos días, el cantante se le dio la bienvenida oficialmente a Alexa Hernández, quien se convirtió en esposa de su primogénito Alex. Y esta guapa tapatía no ha sido la única en sumarse a la familia, pues hace poco más de dos veces vino al mundo Cayetana, la hija de Camila, con lo que El Potrillo pasó a convertirse en abuelo. A través de sus redes sociales el intérprete ha mostrado su faceta más tierna junto a la bebita, de quien se ha referido como "la dueña de todas la serenatas que me queden por dar". Pero no sólo es el abuelo más tierno, sino también el más guapo, pues poco después de que debutara en este nuevo papel, Alejandro celebró su cumpleaños número 50 y aprovechó para compartir una imagen que dejó claro lo bien que le sienta el paso de los años. "Una de las claves de la vida, creo yo, es sentirse bien contigo mismo. Sea con tu trabajo, con tu alimentación, o con algún pasatiempo, siempre debes de escucharte y de procurarte", comentó el cantante al publicar la imagen con la que presumió sus abdominales de acero. Sin embargo, este impresionante físico no es resultado de la casualidad, pues el intérprete acaba de revelar el arduo entrenamiento que hay detrás, y nuevamente ha dejado a más de uno boquiabierto con sus marcados músculos. Haz click abajo para verlo.

Loading the player...