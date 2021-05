PRIMICIA: Alex Fernández se ha casado por el civil con Alexia Hernández

Hoy Alex Fernández celebró uno de los momentos más felices e importantes, al unir su vida con su pareja por más de 10 años, Alexia Hernández, en una ceremonia que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco. ¡HOLA! tiene la primera imagen de la ceremonia civil en la que han unido sus vidas Alex y Alexia quienes, rodeados de sus seres queridos, han escrito su primer capítulo como marido y mujer, luego de más de una década de amor. Aunque la novia ya era considerada una integrante más de la familia, esta tarde se convirtió oficialmente en una Fernández al darle el “sí acepto” al cantante.

Aunque apostaron por la discreción, desde las primeras horas de este 14 de mayo el novio y su mamá, América Guinart, compartieron con sus seguidores en Instagram que se estaban alistando para un evento, aunque nunca revelaron cuál. Emocionada la mamá del novio se puso en manos de un experto para lucir hermosa el día de la boda de su primogénito; también a través de redes sociales, Camila Fernández (quien en abril pasado debutó como mamá) compartió varios videos los que aparece guapísima al lado de su mamá y de su pequeña hija Cayetana quien, con un mes de edad, se convirtió en la invitada más especial de este esperado enlace matrimonial.

En la primera foto de los novios, tras convertirse en marido y mujer, vemos a Alexia guapísima con vestido de Pronovias, muy sofisticado, con el que dio lecciones de elegancia. Esta prenda, la complementó con un maquillaje en el que se puso especial atención en resaltar sus espectaculares ojos azules. Por su parte, el novio, eligió para este especial día un traje gris, un estilo muy parecido al de la novia. Aunque se casó en Guadalajara, todo parece indicar que el traje de charro lo está reservando para la boda religiosa que, aunque querían que fuera en febrero, debido a la pandemia decidieron posponerla para noviembre.

Después de una década de noviazgo, el año pasado, Alex decidió dar el gran paso y sorprender a su novia con una espectacular propuesta de matrimonio que realizó en un helipuerto donde la ciudad de Guadalajara se convirtió en el mejor telón de fondo. El joven le entregó a su novia un anillo de compromiso Tiffany con el que pidió su mano. Todos los detalles de esta propuesta los novios los compartieron con nuestros lectores a quienes el cantante adelantó: “Me casaré vestido de charro y acompañado de mi mariachi”.

Sus planes en la paternidad

En septiembre pasado, los novios protagonizaron una portada de ¡HOLA! en la que nos dieron detalles de su compromiso matrimonial, una noticia que también compartieron con sus seguidores en Instagram. Desde que anunciaron su compromiso, los novios también revelaron que entre los planes a corto plazo está convertirse en papás un paso que les provoca mucha ilusión: “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, comentó el año pasado Alex en entrevista con El Gordo y la Flaca. Por su parte, Alexia contó a Ventaneando que desean tener tres hijos.