¿La razón por la que Lucero no usa bótox? Los consejos de su hija Lucerito La cantante reveló por qué la joven le pide no hacer uso de esos procedimientos de belleza

A sus 51 años, Lucero no solo es una de las estrellas más exitosas, sino también una de las mujeres más bellas del espectáculo, lo cual le ha merecido el total reconocimiento por parte de sus fieles fanáticos. Lo cierto es que el secreto detrás de esa jovialidad que tanto la caracteriza, es la buena actitud que mantiene ante la vida, -así como la disciplina que sigue al pie de la letra por los cuidados personales-, aunque la cantante reconoce que ha sido inevitable que el paso del tiempo deje alguna huella, sobre todo en su rostro. Por tal motivo, se ha visto tentada a usar bótox, aunque siempre se ha dejado guiar por los consejos de su hija Lucero Mijares, quien le ha recomendado no someterse a ese tipo de tratamientos por una sola razón.

Tan sincera como suele ser, durante una amena plática con Angélica María y Angélica Vale, la intérprete de temas como Veleta y Electricidad, habló de cómo se siente en estos momentos, pues a pesar de lucir radiante, ha confesado que tiene algunas arrugas en el rostro que desea desaparecer. “Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca ‘injóvenes’…”, expresó con sentido del humor. “Yo ya estoy pensando, -me preguntan mucho que si me pondría bótox y no sé qué-, ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme…”, dijo en la charla que se llevó a cabo a través de YouTube, y en la que estuvo acompañada de su mamá, la señora Lucero León y su hija.

Cabe destacar que ante la presencia de Lucerito en la reunión virtual, la cantante no dudó en revelar que es su primogénita quien está muy pendiente de que ella siempre luzca al natural, dando prioridad en todo momento a los valiosos consejos que le brinda la joven. “Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá…”, comentaron entre risas, al mismo tiempo en que Lucerito asentía a lo dicho por su famosa mamá. Fue así como en otro momento, y continuando con el tono amable, la también actriz reveló: “Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo…”, agregó la estrella, quien ha dejado ver la enorme complicidad que existe entre las dos.

¿Cuál es el secreto de belleza de Lucero?

Recordemos que anteriormente, Lucero ha compartido que tener buena actitud ha jugado siempre a su favor, algo que se ve reflejado no solo en su estado de ánimo, sino también en su aspecto físico. “No me quito los años porque me siento contenta y cómo me veo… Es difícil de esconder (mi edad), porque todos saben que empecé en el 80, como que no puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué…”, dijo en agosto de 2019 en entrevista con el diario mexicano Reforma, asumiendo con total madurez cada una de las etapas en su vida. “Las personas deben representar la edad que tienen. Ni me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo…”, explicó en aquel momento.

Así mismo, en otra de sus entrevistas, Lucero fue enfática con respecto al mayor temor que le provoca pensar en el bótox como una posibilidad, aunque tampoco se manifiesta en contra de los arreglitos a los que comúnmente suelen recurrir varios famosos. “He visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar acá (los pómulos), cuando me río, la nariz y todo. No soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías…”, explicó durante una charla con el matutino Un Nuevo Día.

