Tajante, Britney Spears reaccionó a los documentales sobre su vida: ‘Son tan hipócritas’

Tras guardar silencio respecto al estreno de Framing Britney Spears y The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, documentales producidos por The New York Times y la BBC, respectivamente, en los que se cuenta parte de la vida de la cantante, sobre todo la etapa en la que una crisis personal la llevó a perder su tutela, Britney Spears por fin rompió el silencio y se pronunció sobre estos proyectos que exponen la situación que vivió en el pasado. Aunque sus fans se han mostrado muy empáticos con el terrible acoso de la prensa al que fue sometida, la cantante reconoció que estos materiales audiovisuales están ejerciendo una presión muy parecida a la que sintió en aquel delicado momento de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un mensaje en que fue tajante sobre lo que opina de estos documentales: “2021 es definitivamente mucho mejor que 2020, pero nunca supe que iba a ser así, tantos documentales sobre mí este año, con las opiniones de otras personas sobre mi vida, ¿qué puedo decir? ¡Me siento profundamente halagada!”, comenzó escribiendo. La cantante continuó haciendo un análisis muy minucioso de la intención de estos proyectos: “Son tan hipócritas, critican a los medios y luego, ¿hacen lo mismo?”, puntualizó. La cantante acompañó este extenso texto de uno de sus ya tradicionales videos donde la vemos mostrando su talento como bailarina, una actividad que le encanta compartir con sus seguidores en esta red social.

La cantante siguió asegurando: “Maldita sea, no los conozco a todos, pero estoy emocionadas de recordarles a todos que, aunque he tenido momentos bastantes difíciles en mi vida, he tenido muchos más momentos increíbles y desafortunadamente, amigos, creo que el mundo está más interesado en lo negativo”, se lee en otra parte de este post con el que ha generado más de dos millones de reproducciones y un sinfín de comentarios de apoyo de parte de sus fans quienes la han apoyado desde su época más oscura hasta la actualidad, incluso durante su petición de recobrar su tutela que desde hace varios años tiene su padre.

Britney continuó: “Quiero decir, ¿no se supone que esto es un negocio y una sociedad sobre el futuro?”. La cantante siguió hablando de los viajes que planea realiza en el futuro y de lo mucho que le gusta compartir con sus seguidores su talento como bailarina, aprovechó para desmentir a su antiguo maquillista Billy Brasfield, quien declaró a Page Six, en marzo pasado, que la cantante no tenía libertad ni para manejar sus redes sociales: “En realidad no hablo con Billy B para nada. Sinceramente estoy muy confundida”, acotó. Por último, citó a su amiga y con quien protagonizó algunas noches de fiesta: “Como diría Paris Hilton: ‘Sé lo que soy’”.

Su primera declaración ante el juez por su tutela

A finales de abril, el representante legal de la cantante, Samuel Ingham, solicitó a un tribunal de la Corte Superior de Los Ángeles presentarse ante un juez para exponer su versión: “Mi cliente ha solicitado una audiencia en la que pueda dirigirse directamente al tribunal. Ha pedido que se haga de forma rápida”, comentó el abogado. Esta petición fue concedida y se fijó una audiencia que se realizará el próximo 23 de junio, día en el que por primera ocasión, en 13 años, la cantante pedirá que se le regrese su tutela, derecho que le fue otorgado a su papá en 2008.