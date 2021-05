¿Por el amor de una mujer? La razón por la que Luis Miguel y Cristian Castro se distanciaron

Los fans de Luis Miguel y Cristian Castro han estado trabajando a marchas forzadas en redes sociales para descubrir cuál es la verdadera razón del distanciamiento entre los cantantes. Después de que el pasado domingo, el tema de la rivalidad del personaje de Chris Valdéz con el protagonista de la serie, se convirtiera en uno de los más llamativos de este capítulo, los seguidores de este proyecto han querido saber qué hay detrás de la ficción. Como ha ocurrido con otros detalles que se han presentado en la primera y segunda temporada, nos enteramos que, las diferencias entre El Sol y el intérprete de Azul, no tiene nada que ver con la música, como se insinuó en la bioserie; en los últimos días, varios medios de comunicación como Ventaneando retomaron las declaraciones que Cristian Castro realizó hace un par de años en el programa argentino Podemos hablar, en el que reveló por qué se fracturó su amistad con El Sol.

En aquella conversación, el presentador del programa le preguntó directamente a Cristian: “¿Te has peleado con Luis Miguel por una mujer?, ¿eso es verdad?”, con la sinceridad que lo caracteriza y sin miedo a contar qué fue lo que ocurrió, Castro admitió: “También, sí, esos son otros secretos más, tengo que escribir un libro”, comentó con el toque de humor que lo caracteriza. Antes de contar qué ocurrió entre ellos, el cantante reveló que eran grandes amigos: “No somos amigos porque él no ha querido, básicamente. Fuimos amigos en un momento muy lindo también en el que íbamos a andar en jetsky y todo esto”, explicó Cristian quien continuó revelando la identidad de la mujer por la cual surgió esta diferencia.

El cantante continuó revelando detalles de este distanciamiento: “La verdad es que me decepcionó un poco, sinceramente, su personalidad, porque yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes, entonces, la verdad que me decepcionó un poco, porque vino a meterse y eso fue lo que nos distanció. Yo no me distancié de él, yo lo dejé meterse en, porque lo quiero mucho”, explicó. Cristian contó quien fue Daisy quien se lo dijo: “La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía y yo sentí que era un hermano de Luis Miguel y que realmente le gustaba Daisy, entonces, le dije: ‘Mira Daisy lo mejor es que realmente pruebes con este chico’”. Aunque fue Luis Miguel quien comenzó a salir con la modelo después de Cristian, fue él quien terminó con la amistad con Castro: “El que tendría que estar molesto tendría que ser yo”.

El Gallito Feliz aseguró que fue esa situación lo que hizo que Luis Miguel se alejara: “A partir de ahí, él se hace el ofendido cuando yo realmente soy el que tengo la ropa dentro de la casa de Daisy, no, ¡terrible!”. Cristian dejó claro que no fue él el tercero en discordia: “Él realmente se enamoró a morir de ella, que me da mucho gusto, pero no por eso va a dejar de ser una coincidencia lo que sucedió y él cree que fue algo a propósito mío, pero para nada, yo no hago nada de eso a propósito, menos a un gran cantante que amo tanto”. Finalizó recordando que aunque él ha intentado acercarse no ha tenido éxito: “He ido a sus shows y siempre me hacía pasar y ahora como que no, siento el cambio de energía y la verdad me pone triste, porque el lugar que tengo para él dentro de mi corazón nunca va a cambiar y espero que él también lo considere”.

Luis Miguel, la gran inspiración de Cristian en la música

Sobre la supuesta rivalidad en la música, hace un par de años, Cristian habló, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, de la gran influencia que fue El Sol en su carrera musical. Contó que, aunque se conocieron desde niños -“Yo crecí junto con El Oso (Leonardo García) en las privadas de San Jerónimo y ahí jugábamos con Luis Miguel y otros amigos como Roberto Palazuelos”- fue hasta que él fue adolescente que su admiración por el cantante lo impulsó a lanzarse en la música: “Lo conocí cuando hice la OTI, más o menos a los 15 años, ahí lo conocí mejor (….) realmente me influenció mucho, él me da el jalón extra de valor que necesitaba para enfrentar un disco formalmente a los 15 años y buscar otra vez el apoyo de mi madre y empezar a buscar compañía de discos”, recordó Castro en aquella charla.