Completamente recuperado, Alejandro Fernández presume sus ‘abs’ de acero: ‘Me siento mejor que nunca’

En las últimas semanas el nombre de Alejandro Fernández ha acaparado titulares; primero, por su contagio de Covid-19, una enfermedad en la que por fortuna fue asintomático. Tras estar en cuarentena unos días, el pasado viernes, el cantante compartió con sus seguidores en Instagram el resultado de su última prueba en la que salió negativo al virus. Esta buena noticia llegó sólo un par de días antes de su cumpleaños número 50, una fecha que pudo festejar rodeado por su familia, en especial, por sus cinco hijos y de su nieta, la pequeña Cayetana quien le dio el toque de ternura a la celebración del cantante.

Después de festejar con los suyos en Guadalajara, el cantante reapareció en redes sociales donde esta tarde compartió una foto con la que causó revuelo entre sus seguidores pues, como nunca antes, el intérprete de Me dediqué a perderte posó con el torso descubierto, presumiendo sus abs de acero y demostrando que todo este año de la pandemia se ha dedicado a cuidar su físico y vaya que ha conseguido su meta pues, a sus 50 años, se muestra en su mejor momento físicamente hablando: “Una de las claves de la vida, creo yo, es sentirse bien contigo mismo”, escribió en la primera parte de su mensaje que acompañó de dos fotos, una en la que el resultado de su entrenamiento salta a la vista y, la otra, donde se mostró más cómodo.

En tiempo récord, esta publicación del cantante consiguió más de 140 mil seguidores, incluido el de su exesposa, América Guinart con quien tienen una excelente relación. El Potrillo, complementó su post con una reflexión en la que explicó por qué está poniendo especial cuidado en su bienestar físico y mental: “Sea con tu trabajo, con tu alimentación, o con algún pasatiempo, siempre debes escucharte y procurarte. Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy a mis 50 años, me siento mejor que nunca. ¡Ámono mi gente!”, posteó.

Desde hace un tiempo, Alejandro Fernández comenzó a cambiar hábitos y utilizó el aislamiento, no sólo para convivir con sus cinco hijos, con quienes pasó este tiempo en su casa de Puerto Vallarta, sino también para entrenar y preparar su cuerpo para el regreso a los escenarios y vaya que ha tenido muy buenos resultados. A través de redes sociales ya había compartido algunas imágenes de sus rutinas de entrenamientos y aunque siempre ha mantenido su esbelta figura, lo cierto es que ahora los músculos de su cuerpo adquirieron definición, resultados que quiso compartir esta tarde con sus seguidores.

El Potrillo está enamorado

Recientemente, Alejandro Fernández reconoció en entrevista con el programa de El Gordo y la Flaca donde fue cuestionado por Raúl de Molina: “¿Tenes pareja ahora?, ¿Tienes una compañera, una novia?”, pregunta que el cantante respondió con un: “Yo estoy muy bien, sí. Pues en eso ando, sí. Sí tengo compañera”, admitió. Si bien, El Potrillo no quiso revelar la identidad de la mujer que le ha devuelto la sonrisa, el cantante dejó claro que está feliz y enamorado. De lo que sí quiso hablar es del reciente nacimiento de su nieta Cayetana, con quien debutó en su papel de abuelo: “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, confesó.