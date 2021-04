Erik Rubín sobre trabajar con su hija Mía: 'Es de las cosas más bonitas que me han pasado'

La larga y exitosa trayectoria de Erik Rubín en la música han sido lamayor inspiración para su hija Mía, quien está convencida de seguir los pasos de su padre. A finales del año pasado, ambos protagonizaron una entrañable presentación virtual en la que interpretaron covers y temas del repertorio del cantante. “El mejor día de toda mi vida”, confesó la jovencita en su momento al hablar de aquella inolvidable experiencia. Pero este es tan sólo el primer capítulo que habrá de escribir en su incipiente carrera, pues luego del lanzamiento del primer disco de Mía a principios de mes, su padre ha dado a conocer que están alistando una gira de conciertos y ha confesado cuán orgulloso está de poder trabajar con ella.

Si bien ya se anticipaba que la presentación padre e hija que hicieron Erik y Mía en diciembre tendría una gran aceptación entre sus fans, nunca se imaginaron el éxito que alcanzaría, mismo que incluso le valió a ella una nominación a un premio. Este concierto se convirtió en el álbum Raíces y ahora se transformará en un tour que servirá para impulsar la carrera de solista de la joven. Y aunque por ahora no se ha definido de manera concreta una posible fecha de arranque, Rubín ha revelado que ya es un hecho, y que sólo quedará esperar a que las condiciones sean propicias para llevar a cabo esta gira. “Si regresa todo a la normalidad iremos anunciando las funciones, pero estoy feliz porque firmamos contrato con el empresario”, dijo la estrella de Timbiriche en entrevista con El Universal.

Tal como ha sido hasta ahora, Erik llevará de la mano a su hija en esta nueva aventura, lo que a ella tiene muy ilusionada, además está muy satisfecha por lo que han logrado hasta ahora. “Ha sido un honor cantar el repertorio de mi papá y estas canciones tan icónicas que todo el mundo conoce, pero estas canciones inéditas son como más mi lanzamiento de solista y por eso son muy especiales para mí”, comentó Mía por su parte. Y es que además de haber incluido en su álbum temas conocidos como Muriendo lento, también hay otros como La Flecha que son nuevos.

Más allá de el éxito que han alcanzado y que seguramente les deparará en sus nuevos proyectos, la experiencia de trabajar junto ha sido en sí misma enriquecedora y, a decir del orgulloso papá, un tesoro invaluable. “Compartir mi pasión con alguien que amo y admiro profundamente como Mía es de las cosas más bonitas que me han pasado”, comentó el cantante a dicho diario, luego de revelar que, tras el éxito de Raíces, ya preparan un disco en solitario para la joven. “Ella me ha hecho sentir su retroalimentación porque fue idea de ella”, contó Erik.

Una estrella con tan sólo 16 años

Mía acaba de cumplir 16 años, una celebración que ha sido de lo más especial pese a ser la segunda en medio de la pandemia. La joven festejó rodeada de sus seres queridos, y hasta tuvo la oportunidad de divertirse en un parque de diversiones, eso sí, con todas las precauciones. Pero entre los detalles que recibió en su día, destacaron las sentidas felicitaciones de sus padres, quienes no escatimaron en palabras para expresar el gran amor y orgullo que sienten por ella. “Te lo he dicho una y mil veces, celebro cada segundo de tu dulce existencia... Agradezco tu bondad y capacidad de sorprenderte y valorar y agradecer los regalos de la vida… ¡Dios te bendiga siempre! ¡Cada instante de tu vida amor lindo! ¡Nunca dejes de creer en tu valor, talento y fortaleza!”, escribió Andrea Legarreta en un extenso y emotivo mensaje. "¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Soy muy feliz de ser tu má! Siempre, siempre, siempre, estaré a tu lado... ¡Te amo infinito!”, agregó en su post. Erik no se quedó atrás, y también le dedicó un lindo mensaje a la cumpleañera: “Me queda claro que tenemos una conexión muy fuerte. Te agradezco tu confianza, me encanta poder platicar contigo sobre cualquier tema, eres un ser de luz, sensible, inteligente, amorosa, simpática y talentosa. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea… Te amo y admiro profundamente mi niña, que sea un año memorable... ¡Felices 16!”, escribió el intérprete. Tras un día de festejos y emociones, Mía agradeció sinceramente por todo el cariño recibido: “No puedo estar más bendecida con tanta gente que me quiere y que me da tanto amor como ustedes”, escribió la jovencita en su cuenta de Instagram-

