Alejandro Fernández anuncia que está libre de Covid-19

Después de tener que suspender su presentación en los Latin American Music Awards, el pasado 15 de abril, tras dar positivo a Covid-19, Alejandro Fernández está libre del virus. A través de Instagram, mismo medio por el que dio a conocer que estaba lidiando con esta enfermedad, esta tarde, El Potrillo reapareció en esta red social para compartir con sus seguidores la buena noticia de que, en su última prueba PCR, dio negativo al virus. Con un mensaje de agradecimiento, el cantante resaltó la importancia de la vacuna e invitó a sus más de 2 millones de seguidores a aplicársela, en medida de los posible.

Tras guardar cuarentena y aislarse, tal como marca el protocolo en caso de un contagio, el cantante se mostró muy emocionado al saber que superó el virus de manera satisfactoria: “Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a Covid-19. Su cariño fue lo que me ayudó a salir de esto. Recuerden la importancia de vacunarse. Si tienes la oportunidad, no lo dejes para después. ¡Vacúnate! Mucho amor, Alejandro”, escribió al lado de dos imágenes, una en la que se le ve mirando al horizonte a través de una ventana y, otra, en la que una foto de la prueba con el resultado negativo.

Durante los días que Alejandro se aisló, su actividad en Instagram disminuyó; sin embargo, sí se dejó ver en un video en el que agradeció a los LAMAs por el premio Ícono que no pudo recibir en la gala, este post se dejó ver sonriente y con buen semblante: “Muchas gracias, qué gran honor. Tenía muchas ganas de estar con ustedes en esta noche y homenajear a mi querido amigo Joan Sebastián y de presentarles mi nuevo tema junto a Natanael Cano, pero como hemos aprendido en este momento tan complicado para la humanidad, a veces, nuestros deseos no se pueden cumplir. Como ya deben de saber, salí positivo”, comentó en ese video.

Alejandro destacó que, por fortuna, no sintió malestares por el Covid: “Me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que se vacunen, es por el bien de todos y es la única manera en la que vamos a terminar con este problema que nos aqueja”, comentó el cantante quien dedicó este premio a los migrantes, especialmente a todas las familias que han sido separadas en las fronteras: “La familia es el núcleo del hogar latinoamericano y todas las familias merecen estar unidas, muchísimas gracias”, comentó el cantante en este clip que rápidamente se viralizó.

Destapó su romance en la cuarentena

Durante su aislamiento, Alejandro Fernández también sorprendió con la noticia de que está enamorado y durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca admitió que su corazón ya tiene dueña: “¿Tenes pareja ahora?, ¿Tienes una compañera, una novia?”, lo cuestionó Raúl de Molina a lo que él respondió con un: “Yo estoy muy bien, sí. Pues en eso ando, sí. Sí tengo compañera”, admitió. Aunque no reveló la identidad de la mujer que le ha devuelto la sonrisa, el cantante dejó claro que está feliz y enamorado. A la lista de buenas noticias en la vida del cantante, se suma el nacimiento de su primer nieta, Cayetana, con quien debutó en su papel como abuelo: “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, narró.