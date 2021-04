¡Está enamorado! Ella es la guapa novia de Nicolás, hijo de Ludwika Paleta

Además del éxito que está teniendo en su carrera musical, hay otro aspecto en la vida personal de Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, que lo mantiene con una sonrisa en el rostro: está enamorado. Aunque su cuenta de Instagram ha estado dedicada los últimos meses a promocionar su álbum debut Tranzë, hace unas horas, quiso presentar a sus seguidores en esta red social a la responsable de su felicidad, se trata de su novia a quien le preparó una sorpresa. Si bien no dio detalles de qué era lo que estaban festejando, el hijo del Plutarco Haza, dejó claro que el 19 de abril del 2021 es una fecha muy especial para ambos, ¿será que fue el día que comenzó su romance?

A través de varias historias el joven mostró su lado más romántico al enseñar parte de la sorpresa que le preparó a Yulianna de Souza quien, de acuerdo a la información que comparte en su cuenta de Instagram, es artista como Nicco y es una apasionada de la música. La joven también compartió en su perfil, donde cuenta con poco más de 3 mil seguidores, los clips del momento en el que, describió, guiada por un camino de velas, la sorpresa que le preparó Nicco, como se conoce artísticamente al hijo de Ludwika Paleta quien, en noviembre pasado, cumplió 21 años de edad.

Por su parte, Nicolás también compartió otra foto en la que aparece abrazando de la cintura a su novia, mientras la romántica atmósfera que crearon las velas se convirtió en el espectacular telón de fondo de la pareja. En esta imagen, el músico etiquetó a la dueña de su corazón, razón que provocó que los más de 160 mil seguidores del cantante visitaran el perfil de su novia, quien suele postear fotos en los que resalta su belleza natural. De hecho, uno de sus seguidores más activos es precisamente Nicolás quien, en sus últimas publicaciones le ha comentado: “¡Me encantas!”.

Cobijado por el amor de su novia y de su familia

En esta nueva aventura musical, el joven no sólo ha contado con el apoyo de su guapa novia, en casa, sus papás también se han volcado en apoyo hacia él, según dio a conocer en entrevista con Ventaneando a principios de este 2021: “Ellos me apoyan en todo lo que hago, me dejan, me dan mi espacio para crecer creativamente y personalmente, así que les agradezco mucho por eso. Además, creo que con que ellos sepan que es algo que me hace feliz y que me estoy expresando con el mundo, creo que me apoyan, así que todo super bien”, comentó. Sobre la posibilidad de, en un futuro, trabajar con sus papás, en su faceta como cineasta dijo: “Eso ya es algo muy avanzado, 100% nos gustaría trabajar juntos, pero creo que primero yo me tengo que ganar mi lugar en esta industria”, explicó.

Sobre cuándo nació su inquietud por la música, Nicolás, quien académicamente se preparó como cineasta, dijo: “Yo desde muy chiquito tocaba la guitarra siempre he estado involucrado en la música, tanto como en el cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí, entonces, es la forma de integrar la música y hacer lo que me gusta. El chiste es incorporarlo, yo estudié cine en Toronto, entonces todo este concepto es mío, desde la portada, los videos, desde el lado visual hasta el auditivo, a todo le estoy metiendo mano para que sea un concepto muy completo”, explicó sobre cómo planea conjuntar sus dos profesiones.

