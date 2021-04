Thalía, orgullosa de su hija Sabrina: ‘Es una persona espectacular’

Con motivo de la presentación del programa Latin Grammy Celebra a Ellas y su Música, que se realizará el próximo 9 de mayo, la anfitriona de esa gala, Thalía, habló con el programa Despierta América para dar detalles de esta emisión en la que se le rendirá tributo a las mujeres latinas que han hecho historia en la música, desde artistas consolidadas hasta las nuevas generaciones. Emocionada por formar parte de esta especial emisión, Thalía abrió su corazón y reconoció que ser mujer es maravilloso: “Es una bendición ser mujer”, reconoció.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Hablando del empoderamiento femenil, la cantante fue cuestionada sobre cuál es la relación con su hija Sabrina, de 13 años de edad quien, según dijo, se ha convertido en su maestra de vida: “Sabrina, híjole, la verdad es una persona espectacular, he aprendido tanto de Sabrina y me enseña, me pule, me mejora”, comentó sonriente al enlistar las cualidades de su pequeña. En esta conversación, Thalía reconoció que la maternidad es un gran reto en todos los sentidos: “No sabes ser madre, no hay una guía, pero hace uno lo mejor que puede, trata de echarse el clavado interno para no repetir los patrones que a ti te dañaron o que a ti te hicieron sufrir, lo que tu aprendiste de los que te guiaron”, explicó.

VER GALERÍA

Partiendo del respeto, es como Thalía ha ido criando a sus hijos: “Con mi hijo y con mi Sabrina es realmente intenso, todos los días es algo que aprender”, reconoció. Con el mismo amor con el que habló de su hija, la cantante reveló cómo le pone límites a su pequeño Matthew: “Con mi Mateo es cortarle las horas, de no te pongas a jugar Fortnite por cuatro horas, ¡espérate!, solo tiene una hora, entonces es tener que estar ahí encima de él”. Aunque el niño es un fanático de los videojuegos, la cantante resaltó que tanto él como su hija son muy disciplinados en el colegio: “Son muy buenos estudiantes”, comentó.

Sobre cómo impulsa a sus hijos a no quedarse callados y a defender su opinión, Thalía reconoció que estamos viviendo en una época en la que todos tenemos la oportunidad de exponer nuestras inquietudes con el mundo a través de redes sociales: “Creo que en general es un momento para las mujeres y para todos de alzar la voz porque ya hay plataformas que nos lo permiten hacer, ya uno no depende de alguien para pasar el mensaje, con las redes sociales uno tiene su micrófono, uno tiene su poder, su cámara para conectar con diferentes grupos que se identifican contigo que pasaron por lo mismo y entre todos crean una red de apoyo”, explicó.

VER GALERÍA

Una teenager en casa

Sobre cómo aconseja a su hija Sabrina para ser feliz, Thalía detalló: “El simplemente ser, existir y dar lo mejor de ti en tu vida, lo que te toca en esta tierra”. En octubre del año pasado, la cantante celebró por todo lo alto el cumpleaños número 13 de su hija a quien le dedicó un lindo mensaje "¡Feliz cumpleaños amor mío, Sabrina Sakaë! Te amo tanto vida mía. Hoy te conviertes en una adolescente, ¡13 años! Ya eres una teenager. Te amo preciosa mía y quiero seguir siempre a tu lado ayudándote y acompañándote a cumplir cada uno de tus sueños mi reina. Bendita seas niña de Dios. Esa canción te la compuse con todo mi amor. Te amo hija”, escribió la cantante como descripción de un videclip de los momentos más especiales con Sabrina que musicalizó con el tema Bendita, canción que le compuso hace más de una década.