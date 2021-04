Alejandro Fernández de su debut como abuelo: 'Muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana'

La felicidad es incontenible en el corazón de Alejandro Fernández, quien hace apenas un mes tuvo la dicha de convertirse en abuelo tras el nacimiento de su primera nieta, Cayetana, hija de Camila Fernández. Por tal motivo, El Potrillo ha compartido cómo ha sido para él este instante de su vida, en el que ha tenido la fortuna de permanecer muy cercano a la pequeñita, enteramente ilusionado por ser testigo de este momento que ha sido de los más entrañables. Por si fuera poco, el intérprete tiene más motivos para sentirse pleno, pues a la par de sus éxitos profesionales, le ha dado una nueva oportunidad al amor, algo que ha confirmado recientemente durante una reveladora charla en la que abordó diversos aspectos de su entorno privado.

Como nunca antes, Alejandro habló de lo que ha significado para él el hecho de haber debutado como abuelo, así como del profundo sentimiento que lo invade en cada uno de sus reencuentros con Cayetana. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola…”, dijo el cantante durante la entrevista que concedió al programa televisivo El Gordo y la Flaca, ansioso por disfrutar cada etapa en la vida de su nieta. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea…”, expresó sonriente y dando muestra de su buen sentido del humor.

En ese ese espacio, El Potrillo también se mostró orgulloso de las enormes satisfacciones que la vida le ha dado a lo largo de todo este tiempo, aunque asegura que el nacimiento de Cayetana ha sido uno de los aspectos más significativos para él, por lo que estar lejos de ella no es algo que le resulte sencillo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, se llama, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez…”, confesó visiblemente alegre durante la charla, en la que habló a corazón abierto de esta nueva aventura que lo tiene muy motivado.

Feliz de ver a Camila realizada

Tan sincero como suele ser, Alejandro Fernández compartió cómo fue para él recibir la noticia de que su hija Camila estaba dispuesta a llegar al altar, algo que si bien reconoce no fue fácil de asimilar al inicio, finalmente ha sido una de las dichas más grandes para él, pues ver feliz a la joven ha sido de sus mayores prioridades. “La verdad es que al principio me sacó de onda cuando me dijo (Camila) que se quería casar, hablé con ella, le dije que se esperara porque estaba muy chiquita, pero como que lo tenía muy decidido, y cuando ya lo tienen muy planeado y están decididos, no había manera de hacerle cambiar de opinión y se dio…”, reveló.

Así, El Potrillo escribe las páginas de un episodio de su vida en el que todo marcha de maravilla, motivado por ver crecer a su adorada familia, tan unidos como siempre y apoyando a cada uno de manera incondicional, como lo hizo en su momento con Camila, que se encuentra plena y entregada a su faceta como mamá. “La veo ahora muy feliz, la veo contenta, la veo que está realizada y la verdad al ver a mi hija feliz pues yo también me encuentro feliz…”, agregó el cantante.

