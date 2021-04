Ana Bárbara recuerda lo difícil que fueron las críticas en su matrimonio con ‘El Pirru’: ‘Un verdadero infierno’

Para Ana Bárbara echar un vistazo al 2005 es recordar uno de los momentos más agridulces de su vida. Por un lado, Cupido la sorprendió al flecharla con José María Fernández El Pirru, y por otro, la ola de críticas en su contra por enamorarse del viudo de Mariana Levy quien falleció en abril de aquel año. Mientras en casa estaba feliz y enamorada, en público, la cantante se convirtió en el centro de la conversación por su romance con el hermano de Chantal Andere con quien formó una linda familia en la que lograron unir a sus hijos; Emiliano, el primogénito de la cantante y Paula y José Emilio, los hijos que él procreó con la actriz quienes, cuando ella murió, eran unos pequeñitos de 3 y 1 años de edad, respectivamente.

Aunque la historia de amor que tuvo con El Pirru fue una de las más importantes de su vida y de esa unión, nació su hijo José María, como pocas veces, la cantante reconoció que someterse al escrutinio público por amo, fue una de las etapas más complicadas que ha tenido que experimentar: “Cuando el universo me llevó a enamorarme de una persona que era viuda y eso le dio carne, le dio carroña a muchos medios y pues hicieron un verdadero infierno de todo, de mi, de carrera, fue muy difícil”, comentó en entrevista a Mezcal Tv.

En esta conversación reconoció que las críticas afectaron mucho su carrera, un aspecto del que le costó mucho trabajo reponerse: “Fue muy difícil de superar a nivel profesional, porque fueron ataques terribles y salir de ahí fue muy, muy duro a nivel emocional, pero también profesional porque me afectó en todos los sentidos”, reconoció la cantante quien se casó con María Fernández El Pirru en enero de 2006, en una boda que causó revuelo entre la prensa. En aquella época, la intérprete tuvo que decir entre su familia y su carrera y se retiró por un tiempo de los escenarios para hacerse cargo de sus cuatro hijos, los dos suyos y los dos de su esposo, a quienes crió como propios.

Sobre esta difícil etapa de su vida, Ana Bárbara ya había hablado con Mara Patricia Castañeda, en 2019, cuando dio detalles de cómo su vida cambió de un día para otro cuando se enamoró de Pirru: “Tuve que dejar la carrera, tuve que hacer cambios absolutos para poder llevar esa dinámica de una mamá que tenía un hijo, a una mamá que en menos de un año tenía 4. Porque acuérdate que en mi noche de bodas salgo embarazada de Chema, yo planeaba esperarme dos años (…) eran puros bebés”, comentó la cantante durante esta entrevista con la periodista.

El difícil duelo que vivió por su familia con Pirru

En esa entrevista con Mara, la cantante habló de lo complicado que fue para ella aquel divorcio con Pirru, una decisión muy difícil para ella porque no sólo terminó su relación con él, también vino la separación con Paula y José Emilio: “Yo no voy a juzgar a Pirru, ni a nadie, porque él sabrá cómo pasaron las cosas, yo me limitó a decir que fue muy dolorosa porque no perdí una familia, perdí todo, me quedé en medio de la nada, me quedé emocionalmente temblando. Hay una imagen que nunca voy a olvidar, en el cuarto de su cuarto en Cancún diciéndome: ‘Mamá, ¿por qué se siente la casa tan sola?’, es muy doloroso y es algo que nadie te puede decir cómo se debe de vivir, es casi, casi una muerte, que se muera una familia es algo bien doloroso”, explicó.