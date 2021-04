Camilo se sincera sobre la paternidad: 'Hay muchas cosas que tenemos que hacer primero'

Un par de meses después de celebrar su primer aniversario de bodas, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner disfrutan su vida de casados tan enamorados como el primer día. La pareja ha inspirado a sus seguidores con su relación tan única, de hecho, muchos desde hace tiempo esperan ilusionados a que estos famosos decidan dar un paso más en su matrimonio y hagan crecer su familia. Incluso Ricardo Montaner, padre de la guapa actriz, se ha confesado emocionado ante la idea de tener un nuevo nieto. Sin embargo, estos jóvenes esposos han dejado ver que no tienen prisa por debutar en la paternidad, y ahora el colombiano se ha sincerado al respecto y ha revelado las razones por las que aún no planean escribirle a la cigüeña.

Al verlos tan felices y realizados tanto en la personal como en lo profesional, muchos pensarían que Evaluna y Camilo están listos para buscar convertirse en papás, y aunque ellos tienen claro que quieren formar una gran familia juntos, están convencidos de que todo llegará a su debido tiempo. “No está en planes, no, todavía hay muchas cosas que hacer primero”, dijo el intérprete en Ventaneando ante la pregunta expresa de Pati Chapoy sobre si él y su esposa quieren tener pronto un bebé. Al ahondar más en su respuesta, el colombiano confesó que tiene algunos proyectos que le gustaría llevar a cabo antes de pensar en convertirse en papá. “Yo no he salido a girar, por ejemplo, entonces pues obviamente lo de pensar en un bebé ahorita para traerlo por ahí durmiendo en aviones…”, comentó.

Y es que el cantante conoce muy bien lo que implica crecer tras bambalinas, pues fue el justamente el caso de su esposa. “Evaluna es un ejemplo perfecto de alguien que creció en el boleo de una gira… Evaluna dormía en aviones, se quedaba dormida en los conciertos de Montaner mientras sonaba Gigante y todo, y ella se pegaba sus siestas, estudiaba en el hotel…”, contó Camilo. “Y vean como salió La Pulguita”, agregó el intérprete de Tutu, explicando que puede no ser del todo malo este estilo de vida, y además reveló uno de los muchos sobrenombres del cariño con los que se refiere a su esposa.

Por su parte, Evaluna también ha hablado del tema de la maternidad y ha coincidido con Camilo en la idea de enfocarse por ahora en lo profesional antes de dar ese importante paso. El año pasado, durante una charla con el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, estrella de Club 57 reveló que sus actuales proyectos en la pantalla son uno de los principales motivos ara no buscar un bebé por ahora. “Tiene que suceder, tiene que suceder pronto. Por ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces no puedo. Ahora voy a grabar seis meses, pero si deciden hacer más temporadas, tenemos que esperar…”, reveló entonces.

Su primer año de matrimonio en medio de una pandemia

La vida de casados de Evaluna y Camilo ha sido sin duda muy atípica, pues luego de celebrar su boda en febrero y disfrutar de una breve luna de miel, tuvieron que confinarse al inicio de la pandemia. La actriz y el cantante se refugiaron en la casa de Ricardo Montaner en Miami, y pasaron varios meses antes de que retomaran de lleno sus carreras y se establecieran de manera independiente. Al reflexionar al respecto, el colombiano reconoció que fue una época muy dura, pero también muy enriquecedora debido a las lecciones que le trajo. “Fue una temporada muy difícil para todos nosotros, para nuestra familia, nos pegó duro, perdimos personas muy cercanas”, contó el intérprete en Ventaneando. “Pero también agradezco que pudimos reorganizar las prioridades, me enseñó que inmediatamente después de eso no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad con la gente que uno verdaderamente ama y que es importante para uno, porque no sabemos cuándo puede ser la última vez”, comentó.

