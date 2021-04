¿Son ciertos los rumores? Un bebé de J Balvin

Desde hace unos meses el rumor de que J Balvin y su novia, Valentina Ferrer, están en la espera de su primer hijo han cobrado fuerza. Aunque la pareja ha elegido el camino de la discreción para vivir su romance, luego de que este fin de semana fueron captados caminando por las calles de Nueva York, la figura de la modelo argentina llamó la atención, pues sus nuevas curvas comienzan a delatarla. Después de que esas imágenes le dieron la vuelta al mundo, esta tarde, ¡HOLA! USA confirmó, en exclusiva, con una fuente cercana a la familia, que Valentina tiene 7 meses de embarazo.

Además de la feliz noticia el informante reveló el sexo y hasta el nombre del bebé, un niño a quien llamarán Río. Se sabe que la pareja ya está planeando compartir con el mundo el anuncio de su próximo debut en la paternidad, sobre todo para darle certidumbre a los fans de la pareja que están ansiosos por conocer detalles de esta dulce espera en voz de su ídolo y de su novia, quienes retomaron su noviazgo en noviembre del año pasado, luego de una pausa. Aunque han preferido llevar su noviazgo en completo hermetismo, a principios de este año la pareja se tomó unos días de descanso en las Islas Turcas y Caicos, donde, de acuerdo con la fuente, Ferrer se realizó todos los estudios prenatales necesarios.

Aunque JBalvin prefiere no compartir con la prensa detalles de su vida privada, durante el confinamiento, el cantante abrió su corazón para el medio colombiano Semana, donde rompió el silencio y admitió que está muy enamorado: “Sí, pocas veces hablo de eso, creo que es la primera vez que hablo de eso, pero sí, claro que sí. La afortunada es una argentina, se llama Valentina Ferrer y es mi compañera de vida actualmente. Nos apoyamos mutuamente, en las buenas, en las malas y en las regulares, obviamente, cada uno con sus errores, con sus defectos, pero siempre con la idea de crecer como pareja”, comentó.

Por más que el reguetonero procuró mantener en privado su relación con la modelo, el año pasado, durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa, la argentina apareció corriendo al fondo, así que ya no pudo ocultarlo más. Semanas después, Valentina concedió una entrevista al mismo programa en el contó cómo estaban pasando la cuarentena juntos en Colombia: “Súper bueno, cero problemas, disfrutamos, pero ya sabíamos que estábamos bien. Yo estaba en Nueva York y me dijeron van a cerrar el aeropuerto, vente para Medellín y acá quedé comiendo arepas”. Sobre las seguidoras de su novio, Ferrer dijo: “Las fans son súper lindas, la verdad es que como que han ido agarrado cariño, no las veo como haters, a ellas, la verdad es que, todo lo contrario, yo amo que amen a José”.

La historia de amor entre JBalvin y Valentina

El cantante de 35 años conoció a la modelo, de 27, en 2017, cuando ella apareció en el videoclip del tema Sigo Extrañándote. Un año más tarde, en 2018, la pareja confirmó su romance al asistir de la mano a la Semana de la Moda de Nueva York, a finales de 2019, la pareja terminó; sin embargo, demostraron que su amor es a prueba de todo y a finales del año pasado retomaron su relación, misma que ahora sellan con la espera de su primer hijo. Hace unos meses, el cantante reconoció, en entrevista con El Gordo y la flaca, que uno de sus mayores sueños en la vida era formar una familia.